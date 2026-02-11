Ιταλία: Άγρια δολοφονία 17χρονης – Ήταν ακόμη ζωντανή όταν την πέταξαν σε κανάλι

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Ιταλία: Άγρια δολοφονία 17χρονης – Ήταν ακόμη ζωντανή όταν την πέταξαν σε κανάλι
Η Ζόε Τρινκέρο, Facebook/Rai

Νέα στοιχεία σοκάρουν την τοπική κοινωνία στη Νίτσα Μονφερράτο της επαρχίας Άστι στην Ιταλία, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι η 17χρονη Ζόε Τρινκέρο ήταν ακόμη ζωντανή όταν ο 20χρονος Άλεξ Μάννα την έριξε σε κανάλι από ύψος τριών μέτρων.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία και στη συνέχεια επέλεξε να μη δώσει περαιτέρω απαντήσεις. Τη Δευτέρα, ενώπιον του εισαγγελέα Τζάκομο Φεράντο και του ανακριτή Άλντο Τιρόνε, άσκησε το δικαίωμα της σιωπής.

Η νεκροψία αποκλείει την «ανθρωποκτονία εξ αμελείας»

Η νεκροψία που διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Αλεσάντρα Τσιτσίνι έδειξε ότι η Ζόε έφερε κρανιοεγκεφαλική κάκωση από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε, ωστόσο ο θάνατός της επήλθε από την πτώση στο κανάλι.

Το εύρημα αυτό αποκλείει οριστικά το ενδεχόμενο της εξ αμελείας ανθρωποκτονίας, καθώς η ρίψη της στο κανάλι αποδεικνύει ότι ο Μάννα είτε ήθελε να τη σκοτώσει είτε αποδέχθηκε συνειδητά την πιθανότητα θανάτου της.

«Δεν ξέρω γιατί αντέδρασα έτσι»

Ο 20χρονος είχε ήδη κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά κίνητρα, όχι όμως για γυναικοκτονία, παρότι ο νέος ιταλικός νόμος προβλέπει επιβαρυντική περίσταση όταν το έγκλημα συνδέεται με διάκριση λόγω φύλου.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο η επίθεση να προκλήθηκε από απόρριψη της Ζόε. Ο Μάννα, ωστόσο, το αρνήθηκε στην απολογία του το Σάββατο: «Δεν με ενδιέφερε γιατί ήμουν σε σχέση. Δεν προσπάθησα να τη φιλήσω. Δεν είχα ερωτικό ή συναισθηματικό ενδιαφέρον. Δεν την άγγιξα πριν την επίθεση. Τσακωθήκαμε λεκτικά, υψώνοντας τη φωνή, όταν μιλήσαμε για τη δική μου απιστία. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί αντέδρασα έτσι».

Η συνήγορός του ανέφερε ότι ο πελάτης της είχε ήδη πει όσα είχε να πει και για λόγους σεβασμού προς την οικογένεια του θύματος δεν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω δηλώσεις.

Απόπειρα λιντσαρίσματος και εξαφάνιση της οικογένειας

Μετά το έγκλημα, ο Μάννα φέρεται να κατηγόρησε ως υπαίτιο έναν μουσικό αφρικανικής καταγωγής που ζει στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεκάδες άτομα πήγαν στο σπίτι του, οδηγώντας σε έρευνα για απόπειρα λιντσαρίσματος.

Η οικογένεια του κατηγορουμένου φέρεται να εγκατέλειψε την κατοικία της έπειτα από απειλές, υπό το βάρος της έντασης που έχει δημιουργηθεί στην κοινότητα.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Ζόε έχει γεμίσει λουλούδια και μηνύματα κατά της βίας κατά των γυναικών. «Να μάθουμε στους γιους μας ότι οι γυναίκες δεν ανήκουν σε κανέναν, μόνο στον εαυτό τους», αναφέρει ένα από αυτά.

Πηγή: La Repubblica

