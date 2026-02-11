Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η πρώτη αντίδραση για την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου – «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

Η πρώτη αντίδραση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, ήρθε με μια ανάρτηση στα social media.

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», έγραψε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Δείτε την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω επισήμως για την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας με την οποία εξελέγην.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής μου ευθύνης. Ένας κύκλος πολιτικής διαδρομής ολοκληρώνεται, γεγονός που με οδηγεί στην επιλογή να συνεχίσω την κοινοβουλευτική μου παρουσία ως ανεξάρτητη Βουλευτής.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνω ότι η συμμετοχή μου στην Πλεύση Ελευθερίας, κατά την πρώτη μου κοινοβουλευτική θητεία, υπήρξε καθοριστική για την απόκτηση ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας και την κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών. Μέσα από τη συλλογική λειτουργία, τον πολιτικό διάλογο και την καθημερινή κοινοβουλευτική εργασία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τη νομοθετική διαδικασία και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη δημόσια ευθύνη.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου. Η πορεία αυτή υπήρξε για εμένα περίοδος ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας, την οποία αναγνωρίζω και τιμώ, πλην όμως η παρούσα θεσμική μου επιλογή αποτυπώνει διαφορετική προσωπική πολιτική στάθμιση εντός τους θεσμικού μου ρόλου ως προς τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής.

Παραμένω μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την έδρα που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες και θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και σεβασμό στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής.

Καραγεωργοπούλου: Δεν άντεχα το φίλτρο στην Πλεύση Ελευθερίας

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί, η Ελένη Καραγεωργοπούλου στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Καθαρές Κουβέντες» είπε ότι «η ευθύνη βαραίνει στους ώμους μου ακόμα πιο πολύ».

«Είχαμε διαφωνίες, τα πρώτα ψήγματα διαφωνίας είχαν προκύψει πριν από 1,5 χρόνο και μου ζητήθηκε τότε η έδρα από την κα Κωνσταντοπούλου για διαφωνία μας. Τότε, είχα απαντήσει ότι θα παρέδιδα την έδρα. Η πορεία μου ήταν σύντομη» περιέγραψε και έκανε λόγο για διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις.

«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας» πρόσθεσε.