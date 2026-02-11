Κακοκαιρία: «Βομβαρδισμένο» τοπίο ο παραλιακός δρόμος προς τον Μύτικα μετά τις κατολισθήσεις στην Πρέβεζα – Στον «αέρα» κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους

Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει γίνει στην κυριολεξία κομμάτια, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή.

Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κτήματα ολόκληρα γίνονται ένα με τη θάλασσα, όπου τα νερά της, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλήττουν το τελευταίο διάστημα την περιοχή, έχουν προκαλέσει διάβρωση του εδάφους, με ορατό πλέον τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές Αρχές και για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.

