Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Κατερίνα Χαμαλέλη

lifestyle

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε ανοιχτά για τις ουλές που φέρει μετά τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013, εξηγώντας γιατί τις θεωρεί κομμάτι της ζωής και της δύναμής της.

Σε νέα της συνέντευξη στο γαλλικό μέσο French Inter, η 50χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ποτέ δεν την έλκυε η «τέλεια» εικόνα μιας ζωής χωρίς σημάδια. «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και οι εμπειρίες που κουβαλούν οι άνθρωποι. Δεν με ελκύει η ιδέα μιας ζωής χωρίς σημάδια», είπε αρχικά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε: «Αγαπώ τις ουλές μου, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να μείνω εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο για τα παιδιά μου. Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου».

Η Τζολί έχει μιλήσει πολλές φορές για την απώλεια της μητέρας της, της ηθοποιού Μαρσελίν Μπερτράν, η οποία πέθανε το 2007 σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο.

«Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν νέα και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά. Για μένα αυτό είναι η ζωή. Αν φτάσεις στο τέλος και δεν έχεις κάνει λάθη, αν δεν έχεις ουλές, τότε δεν έχεις ζήσει αρκετά», ανέφερε.

Η απόφαση για τη μαστεκτομή

Τον Μάιο του 2013, σε άρθρο της στους New York Times με τίτλο «My Medical Choice», η Τζολί αποκάλυψε ότι φέρει τη μεταλλαγμένη μορφή του γονιδίου BRCA1, το οποίο αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Όπως είχε γράψει τότε, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει πως η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού έφτανε το 87%. Μετά τη διπλή μαστεκτομή, το ποσοστό μειώθηκε σε λιγότερο από 5%.

«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που την πήρα. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται πως θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού», είχε σημειώσει.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε και σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, ως προληπτικό μέτρο για τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών.

Ο νέος της ρόλος στο «Couture»

Η Τζολί πρωταγωνιστεί στη νέα της ταινία «Couture», που διαδραματίζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που περνά διαζύγιο και διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού. Στην ταινία μιλά τόσο αγγλικά όσο και γαλλικά.

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025.

Πηγή: People

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα μελέτη της Alpha Bank για στεγαστική κρίση και τον σφυγμό της αγοράς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Χάρης Ακριτίδης για την περιπέτεια υγείας του γιου του: «Αυτό το 7ωρο που ήταν μέσα στο χειρουργείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε ο γιος του, αναφέρθηκε ο Χάρης Ακριτίδης σε συνέντευξή του σ...
16:36 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Άννα Κορακάκη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την γέννηση της κόρης της – «Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους…»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Άννα Κορακάκη, στις 31 Ιανουαρίου. Η Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή τ...
14:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαουδική Αραβία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην Αλ-Ούλα – Στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν η επίσκεψή του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία με στάση στις εντυπωσιακές...
10:04 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Απόδραση στο ηφαίστειο της… φωτιάς – H Νίνα Φλορ και o Φίλιππος Ντε Γκρες επέλεξαν το Μεξικό

Η Νίνα Φλορ και ο σύζυγός της, Φίλιππος Ντε Γκρες, μαζί με την Olympia Irving, κόρη της πασίγν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα