Γιώργος Γεράρδος: Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας «Πλαίσιο» – Από τα 12 τ.μ. στη Στουρνάρη στην κορυφή της τεχνολογίας

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο Computers», σε ηλικία 80 ετών.

Ο εμβληματικός επιχειρηματίας, που συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό εμπόριο.

Γεννημένος στο Παλαιό Φάληρο το 1946, ο Γιώργος Γεράρδος ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πορεία του, ωστόσο, έμελλε να οριστεί από το όραμά του για την επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα λίγων τετραγωνικών και φτάνοντας στη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης.

Η γέννηση του «Πλαισίου»: Από τα 12 τ.μ. στην κορυφή της τεχνολογίας

Η ιστορία της εταιρείας Πλαίσιο ξεκίνησε το 1969. Σε ένα «μαγαζάκι» μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη 24, δίπλα στο Πολυτεχνείο, ο Γιώργος Γεράρδος έκανε το πρώτο του βήμα με είδη Σχεδίου και Χαρτοπωλείου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των συμφοιτητών του, εξελίχθηκε σε έναν κολοσσό που σήμερα αριθμεί δεκάδες σύγχρονα καταστήματα υψηλής τεχνολογικής γνώσης.

Ορόσημα στην πορεία του Πλαισίου

: Η γέννηση του Turbo-X – Το Πλαίσιο πρωτοπορεί με το σύστημα Built to Order (B.T.O), συναρμολογώντας υπολογιστές στα μέτρα του πελάτη. Το brand Turbo-X κατοχυρώνεται και παραμένει για δεκαετίες ο Νο1 υπολογιστής σε πωλήσεις στην Ελλάδα. 1995: Δημιουργείται το πρώτο σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Μεταμόρφωση, ενώ εγκαινιάζεται το ειδικό κατάστημα service και αναβάθμισης στην οδό Ζαΐμη.

Η καινοτομία των καταλόγων και η είσοδος στο Χρηματιστήριο

Το 1996, ο Γιώργος Γεράρδος παρουσίασε άλλη μια πρωτοπορία: τους καταλόγους του Πλαισίου. Με ετήσιο τιράζ που ξεπερνούσε τα 9.000.000 αντίτυπα, οι κατάλογοι έγιναν πηγή τεχνολογικής ενημέρωσης για κάθε ελληνικό σπίτι.

Το 1999 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για δύο λόγους:

: Γεννιέται ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για το σύγχρονο e-commerce. Χρηματιστήριο: Η εταιρεία μπαίνει στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Διεθνής επέκταση και υποδομές αιχμής

Υπό την καθοδήγηση του Γεράρδου, το Πλαίσιο δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα. Το 2005 ιδρύθηκε το πρώτο κατάστημα στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας την έναρξη της πολυεθνικής δράσης της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε σε υποδομές που της έδωσαν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

: Εγκαινιάζεται το Experience Store στην Αγία Παρασκευή, εισάγοντας ένα νέο Retail Identity όπου ο πελάτης δοκιμάζει και «ζει» τα προϊόντα. 2019: Η εταιρεία γιορτάζει ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, έχοντας συναρμολογήσει πάνω από 1.500.000 υπολογιστές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία αναφέρει πως ο Γιώργος Γεράρδος επί 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος, και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

«Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση».