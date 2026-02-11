Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Δεν έχει κανένα νέο από τη σύντροφό του ο Ολυμπιονίκης μετά την αποκάλυψη της απιστίας – «Ελπίζω σε ένα happy end»

Ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, παραδέχτηκε πως δεν έχει ακόμη κανένα νέο από τη σύντροφό του, μετά την εξομολόγηση on air ότι την απάτησε. Ο 28χρονος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο την Τρίτη στον αγώνα ανδρών 20 χλμ Individual, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα, όμως αμέσως μετά τη διάκρισή του κατέρρευσε συναισθηματικά στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και μίλησε δημόσια για την απιστία του.

«Δεν έχω πάρει καμία αντίδραση, ίσως δεν το είδε ακόμη»

Σε συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε αν έχει ακούσει κάτι από τη σύντροφό του μετά την τηλεοπτική εξομολόγηση. Ο Λέγκρεϊντ απάντησε ότι δεν έχει λάβει «καμία αντίδραση από την κοπέλα που ανέφερε».

Μάλιστα πρόσθεσε πως είναι «χαρούμενος» με την έννοια ότι ίσως εκείνη «να μην το έχει δει» και «να το δει στην κατάλληλη στιγμή». Είπε επίσης ότι ελπίζει να μην το κάνει χειρότερο για εκείνη και ότι «ίσως να βοηθήσει», χωρίς να είναι σίγουρος για τη συνέχεια.

Μετά το ξέσπασμα σε κλάματα μπροστά στην κάμερα, συνέχισε να μιλά στο NRK, λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να ρίξει μια «μεταφορική πυρηνική βόμβα» μέσα στη συνέντευξη, στην προσπάθειά του να την κερδίσει πίσω. Όπως είπε, θεωρεί ότι «ήδη τον μισεί» και ότι ίσως αυτή η δημόσια κίνηση την κάνει να καταλάβει πόσο πολύ την αγαπά.

Όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητα της συντρόφου του, αρνήθηκε να πει το όνομά της «από σεβασμό». Υποστήριξε ότι εκείνη «πιθανότατα ακόμη επεξεργάζεται» το μήνυμα της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά είπε ότι ελπίζει να υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ» και για τους δύο, και ότι εκείνη θα μπορέσει «να συνεχίσει να τον αγαπά».

Ο Λέγκρεϊντ ανέφερε επίσης ότι πήρε την απόφαση να μιλήσει δημόσια για την απιστία του το βράδυ πριν από τον αγώνα, λέγοντας: «Χθες το βράδυ είχα μια αποκάλυψη ότι πρέπει να ρίξω αυτή τη βόμβα… και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω τίποτα να χάσω».

«Τρεις μήνες πριν έκανα το μεγαλύτερο λάθος μου»

Μιλώντας στον νορβηγικό τηλεοπτικό σταθμό NRK, ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, είπε ότι υπάρχει «κάποια με την οποία ήθελε να το μοιραστεί, αλλά ίσως να μην δει σήμερα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι πριν από έξι μήνες γνώρισε «τον έρωτα της ζωής του» και «την πιο όμορφη και καλοσυνάτη γυναίκα του κόσμου», αλλά «τρεις μήνες πριν» έκανε «το μεγαλύτερο λάθος» και την απάτησε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αποκάλυψε την απιστία στη σύντροφό του πριν από μία εβδομάδα και περιέγραψε τις τελευταίες μέρες ως «τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του». Δακρυσμένος, δήλωσε ότι ένιωθε πως είχε «ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή του» και ότι «έχει μάτια μόνο για εκείνη», προσθέτοντας πως δεν ξέρει τι προσπαθεί να πετύχει με αυτή τη δημόσια εξομολόγηση, αλλά θα ήθελε να μπορούσε να το μοιραστεί μαζί της.

Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι θέλει να είναι «καλό πρότυπο» και ότι «πρέπει να παραδέχεται τα λάθη του» όταν κάνει κάτι που δεν μπορεί να υποστηρίξει και πληγώνει έναν άνθρωπο που αγαπά.

Τι είπαν οι συμπαίκτες του και το αγωνιστικό πλαίσιο

Ο συμπαίκτης του, Γιοχάνες Ντάλε Σιέβνταλ, είπε στον broadcaster ότι η ομάδα γνώριζε: «Το ξέραμε, ναι. Δεν έχω πολλά σχόλια τώρα. Είναι καλό που είναι ανοιχτός και αν θέλει να μιλήσει γι’ αυτά, εντάξει».

Άλλος συμπαίκτης του, ο Μάρτιν Ούνταλ, δήλωσε πως δεν ήταν ενήμερος για την κατάσταση, αλλά είχε παρατηρήσει ότι ο Λέγκρεϊντ ήταν «λίγο διαφορετικός», χωρίς να ξέρει το γιατί, και ότι νόμιζε πως μπορεί να ήταν απλώς νεύρα. Χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ θλιβερή» και «πολύ δύσκολη κατάσταση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λέγκρεϊντ είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι είχε αρνηθεί να αγκαλιάσει τη σύντροφό του για δύο μήνες κατά την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χωρίς να είναι σαφές αν επρόκειτο για την ίδια σχέση. Σε δηλώσεις του τότε στο νορβηγικό μέσο Madshus, είχε πει ότι δεν την είχε αγκαλιάσει από το προπονητικό καμπ στο Lavaze πριν από το Παγκόσμιο, ότι «δεν τολμούσε» να την αγκαλιάσει και ότι την τελευταία εβδομάδα «δεν της είχε επιτρέψει να μείνει στο διαμέρισμα».

Είχε επίσης περιγράψει τον εαυτό του ως «old school psycho», λέγοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να «αποφεύγει τους ανθρώπους και να μην αρρωστήσει», ότι ζούσε μόνος, μαγείρευε μόνος του και δεν πήγαινε καν στο σούπερ μάρκετ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λέγκρεϊντ κατέκτησε το πρώτο του ολυμπιακό χάλκινο μετάλλιο, πετυχαίνοντας 19/20 βολές και εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση. Νικητής του αγώνα ήταν ο Νορβηγός Γιόχαν Όλαβ Μποτν, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Γάλλος Ερίκ Περό, 14,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπoτν. Ο Λέγκραϊντ βρέθηκε 48,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, μπροστά από τον Φινλανδό Όλι Χίιντενσαλο.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Λέγκρεϊντ είχε δύσκολη σεζόν στο World Cup και είχε μείνει εκτός από τη mixed relay στους Ολυμπιακούς. Μόλις μία μέρα πριν από το χάλκινο μετάλλιο, είχε πει στο NRK ότι δεν είχε «μεγάλες προσδοκίες» για τον εαυτό του, παραδεχόμενος ότι τώρα θεωρείται «underdog» λόγω της πορείας της σεζόν, αλλά ίσως αυτή να ήταν η ευκαιρία του στους Ολυμπιακούς να πάρει μετάλλιο.

Πηγή: Daily Mail