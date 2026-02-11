Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Σήμερα οι απολογίες των «εγκεφάλων» – Το βίντεο του «Πούτιν» με τεχνητή νοημοσύνη

Συνεχίζονται σήμερα (11/02) οι απολογίες των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, στο οποίο εμπλέκονται συνολικά 26 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι και τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία, πλαστογραφία και διακεκριμένη παράνομη κατοχή όπλων, καθώς και πλημμεληματικές πράξεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με το Star, άτομα του κυκλώματος χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο στο οποίο ο «Πούτιν» εμφανίζεται να κάθεται σε καρέκλα και να κατηγορεί ανώτατους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν στόχο τον αποπροσανατολισμό, αλλά και την άσκηση πίεσης, σε μια προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης γύρω από την έρευνα.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, ο οποίος υπηρετεί στη Δυτική Αττική και φέρεται να είχε ρόλο «ματιού» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενημέρωνε τον «Πούτιν» για το εάν και πότε υπήρχε κίνδυνος παρακολούθησης από τις Αρχές, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις της Αστυνομίας.

Κατά τις εφόδους σε τρία παράνομα εργοστάσια, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες όπου η υγιεινή απουσίαζε! Οι μπάλες καπνού ήταν γεμάτες ακαθαρσίες, γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο το παράνομο αλλά και το επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία της δραστηριότητας του κυκλώματος.

