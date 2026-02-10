Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Αύριο οι απολογίες των «εγκεφάλων»

Με δύο κατηγορούμενους να κρίνονται προφυλακιστέοι και άλλους 9 να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών για το μεγάλο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, στο οποίο εμπλέκονται συνολικά 26 συλληφθέντες.

Της Άννας Κανδύλη

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, σε ορισμένους και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ένας κατηγορούμενος υποχρεώθηκε και στην καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων θα συνεχιστούν αύριο το πρωί. Μεταξύ αυτών είναι και τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία, πλαστογραφία και διακεκριμένη παράνομη κατοχή όπλων, καθώς και πλημμεληματικές πράξεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσίασε το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στους διαλόγους τα μέλη μιλούν για τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, τον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο», το «ξενοδοχείο» (εργοστάσιο) και τα «κορίτσια» (εργάτες), τις μεγάλες παραγγελίες που ετοίμαζαν, την χορήγηση πλαστών εγγράφων καθώς και την παρουσία αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική αστυνομική έρευνα, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ. Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν συνολικά 26 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και οι δύο αρχηγοί του, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή άλλων 9 ατόμων.

Διάλογοι μελών με αναφορές στα αρχηγικά μέλη, «Πούτιν» και «Πρόεδρος»

Διάλογος 1

ΜΕΛΟΣ Α: Α Μπλιετ, σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν»

ΜΕΛΟΣ Β: Ήτ-, τα γράμματα, τα

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν», θα δούμε τι θα μου πει

ΜΕΛΟΣ Β: Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε

ΜΕΛΟΣ Β: Α εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πώς το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

Διάλογος 2

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα

ΜΕΛΟΣ Β: Ε πάμε με το μικρό

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι αλλά ο «πρόεδρος» είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

ΜΕΛΟΣ Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

ΜΕΛΟΣ Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο)

ΜΕΛΟΣ Α: Ε;

ΜΕΛΟΣ Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α: Εκεί ο «μουσάτος» όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει, οκ

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: ΝΤΑΒΑΪ

ΜΕΛΟΣ Β: Γεια γεια.

Διάλογος 3

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα

ΜΕΛΟΣ Β: Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;

ΜΕΛΟΣ Α: Όχι ρε συ θέλω αυτά, να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι να την στείλω φωτογραφία στον «πρόεδρο»

Διάλογος με κωδικοποιημένες αναφορές σε «ξενοδοχείο» (εργοστάσιο) και «κορίτσια» (εργάτες)

Κ.Ρ.: Βρε εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

Κ.Τ.: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω, αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι, του ‘πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε

Κ.Ρ.: Κάτσε εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα

Κ.Τ.: Τότε δε πέρασα όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει

Κ.Ρ.: Βρε άστο το τι θέλουν μπορεί να θέλουν φαγητό κάτι δεν ξέρω, πήγαινε τέτοιο

Κ.Τ.: Ναι, ναι τώρα θα παω

Κ.Ρ.: Με παίρνει τώρα ο δικός τους ΜΠΛΙΑΤ, του λέω αφού το είπα λέω πριν τρεις (3) μέρες λέω

Κ.Τ.: Ξαναπήρε ε;

Κ.Ρ.: Ε με πήρε ο δικός τους τώρα τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω, παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός

Κ.Τ.: Εντάξει τώρα θα πάω

Κ.Ρ.: ΝΤΑΒΑΪ

Κ.Τ.: ΝΤΑΒΑΪ.

Διάλογος μελών για την προετοιμασία παραγγελιών

*Λέξεις όπως «γαϊδούρι», «W» και «d», παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

ΜΕΛΟΣ Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α: Θα τα, βέβαια

ΜΕΛΟΣ Β: Για πες μου

ΜΕΛΟΣ Α: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44)

ΜΕΛΟΣ Β: Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε μόνο ξένα είναι

ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Γαϊδούρι

ΜΕΛΟΣ Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111)

ΜΕΛΟΣ Β: Εκατόν έντεκα (111) ωραίος

ΜΕΛΟΣ Α: Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV

ΜΕΛΟΣ Β: D Ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Δύο τριάντα δύο (232)

ΜΕΛΟΣ Β: D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά;

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232)

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία άρα οχτώ (8)

ΜΕΛΟΣ Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου

ΜΕΛΟΣ Β: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387)

ΜΕΛΟΣ Α: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387)

ΜΕΛΟΣ Β: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

ΜΕΛΟΣ Α: Ε έγινε ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: Έλα BYE BYE

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα γεια.

Διάλογος μελών για τις κάμερες επιτήρησης στις εγκαταστάσεις τους

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι ΜΠΡΑΤ;

ΜΕΛΟΣ Β: Έλα ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: Φεύγω;

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, ναι φεύγεις

ΜΕΛΟΣ Α: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί άμα είναι να πάρουμε τηλέφωνα

ΜΕΛΟΣ Β: Έγινε

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω, τώρα κλείνω πόρτες εγώ

ΜΕΛΟΣ Β: Για περίμενε

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες ένα λεπτό λίγο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι ΜΠΡΑΤ κανονικά

ΜΕΛΟΣ Α: Έγινε, οκ, έφυγα

Διάλογος μελών για πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας

ΜΕΛΟΣ Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μ….; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα

ΜΕΛΟΣ Α: Ε δε θέλω ρε

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, άρα στον Μ… τότε

ΜΕΛΟΣ Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι

ΜΕΛΟΣ Β: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: Το ότι δεν πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ

ΜΕΛΟΣ Α: Να τον πάρεις μαζί σου και να τον πεις πήγαινε εκεί μέσα να δεις, μπορείς να πάρεις με έτσι αμάξι;

ΜΕΛΟΣ Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

ΜΕΛΟΣ Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω

Διάλογος μελών για την παρουσία αστυνομικών (καρούμπαλα)

ΜΕΛΟΣ Α: Κ@@@η μου;

ΜΕΛΟΣ Β: Άκου έχει δύο καρούμπαλα εδώ

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι

ΜΕΛΟΣ Β: Γιατί είναι ο στρατός έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα, δεν σταματάνε όμως

ΜΕΛΟΣ Α: Α ωραία ωραία