Eurovision 2026 – Αντιδράσεις για το «JALLA» της Αντιγόνης: Γνωστοί Κύπριοι υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας – Τι απαντά το ΡΙΚ

Αντιδράσεις φαίνεται πως έχουν προκληθεί στην Κύπρο, ύστερα από τη δημοσιοποίηση του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του μουσικού θεσμού στο Youtube, το video clip του κομματιού «JALLA», το οποίο ερμηνεύει η Αντιγόνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε λίγες ημέρες το τραγούδι έχει πάνω από 400 χιλιάδες προβολές στο Youtube, με μία μεγάλη μερίδα του κοινού της Eurovision να δείχνει πως το έχει λατρέψει.

Η επιστολή διαμαρτυρίας

Σύμφωνα με το philenews, μία ομάδα πολιτών, η οποία αποτελείται και από γνωστούς Κύπριους, απέστειλε στις 10 Φεβρουαρίου μία ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, στην οποία εξέφρασαν τις ενστάσεις που έχουν τόσο για το τραγούδι, όσο και το video clip που το συνόδευσε.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι «το video clip περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας».

Ακόμη, οι 40 που υπογράφουν την επιστολή ζητούν: «Να αποσύρει το προσβλητικό αυτό video clip, να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό, να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογούμενους τι κόστος έχει τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή (το video clip) όσο και η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό καθώς και ποια ήταν τα μέλη της κριτικής επιτροπής που αποφάσισαν γι’ αυτό το τραγούδι και ποιοι εισηγήθηκαν και ποιοι ενέκριναν το σενάριο και την παραγωγή του video clip».

Τι απαντά το ΡΙΚ

Με βάση το philenews, ο Γενικός Διευθυντής ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, σε γραπτή του δήλωση τονίζει πως το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που στόχο έχει να ενώσει.

«Η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει», προσθέτει.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι: «Ο διαγωνισμός που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι».

Ο ΓΔ του ΡΙΚ σημειώνει ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια», καταλήγει.

Δείτε το video clip