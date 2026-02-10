Σωτήρης Χατζάκης για την Πολυξένη Μυλωνά: «Ήμουν εναντίον του γάμου, αλλά αγαπηθήκαμε πολύ…»

Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε γνωστό πως ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά παντρεύτηκαν, ύστερα από αρκετά χρόνια σχέσης. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε τον καλλιτέχνη στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ», και εκείνος μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για το νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή του, εδώ και κάποιους μήνες. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ήταν κατά του γάμου, και εξήγησε τον λόγο που άλλαξε την γνώμη του.

Σε ερώτηση για το πώς είναι ο έγγαμος βίος, ο Σωτήρης Χατζάκης απάντησε ότι: «Είναι μια χαρά, πολύ ωραία!».

Η εξομολόγησή του για το θέμα του γάμου

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Πριν, αν άκουγα και το λέγανε αυτό, έλεγα: “Πω πω τι έπαθε ο καημένος”. Ήμουν εναντίον του γάμου».

«Αγαπηθήκαμε πολύ με την Πολυξένη και κάποια στιγμή είπα: “Μα τούτη δω με αγαπάει πάρα πολύ. Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει, τόσο με έχει φροντίσει, γιατί να μην της δώσω αυτή τη χαρά;”. Όχι ότι της έκανα χάρη. Της έδωσα όμως τη χαρά και μες στη χαρά της, πήρα και εγώ χαρά!», πρόσθεσε.