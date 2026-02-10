Να μ’ αγαπάς: Η απαγωγή της Φωτεινής από τον Θεόφιλο

Μια απόρριψη και μια απαγωγή έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Σοφία πείθει τον Χάρη ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να «ξεφορτωθούν» το μωρό που έρχεται…

Η Φωτεινή για άλλη μία και τελευταία φορά απορρίπτει τον Ορφέα. Αυτός αποφασίζει να φύγει οριστικά από το Ναύπλιο.

Μάκης και Στυλιανή σχεδιάζουν να φύγουν από το σπίτι.

Η Θεανώ εκβιάζει την Κατερίνα ότι θα μαρτυρήσει στον Θεόφιλο την σχέση της με τον Χάρη.

Ο Θεόφιλος σε κρίση και προδομένος από την συμπεριφορά του Ορφέα, απάγει την Φωτεινή. Την απειλεί και τα πράγματα ξεφεύγουν, με την Φωτεινή στο τέλος να δραπετεύει.

Η Νικαίτη ενημερώνει τον Άγγελο για τις εξελίξεις κι αυτός, με τον Λευτέρη και τον Αχιλλέα μπουκάρουν στο σπίτι των Καλλιγάδων για εξηγήσεις…

