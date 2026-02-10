Ολλανδία: Συνελήφθησαν 15 ύποπτοι για προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμικού Κράτους στο TikTok

Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη στην Ολλανδία, ως ύποπτοι για τη διάδοση προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους στο TikTok και για απόπειρα παρακίνησης πολιτών σε τρομοκρατικές επιθέσεις, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές Aρχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από τον εντοπισμό λογαριασμού στο TikTok που διέδιδε μεγάλες ποσότητες προπαγανδιστικού υλικού του Ισλαμικού Κράτους με υπότιτλους στα ολλανδικά.

Όπως ανέφεραν, αναρτήσεις – ορισμένες από τις οποίες ξεπέρασαν τις 100.000 προβολές – καλούσαν τους χρήστες να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν τη «μαρτυρική» δράση για λογαριασμό της βίαιης ισλαμιστικής οργάνωσης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ανήλικοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 13 από τους συλληφθέντες είναι συριακής καταγωγής, ενώ 4 διαθέτουν ολλανδική υπηκοότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιοι από αυτούς έχουν διπλή ιθαγένεια. Τέσσερις από τους υπόπτους είναι ανήλικοι.

Οι ηλικίες των συλληφθέντων κυμαίνονται από 16 έως 53 ετών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε ταυτόχρονες εφόδους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι επιχειρήσεις ακολούθησαν τη σύλληψη, τον προηγούμενο μήνα, ενός ατόμου που – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση.

Το TikTok ανήκει στην κινεζική εταιρεία Bytedance.

Πηγή: Reuters