ΕΟΦ: Νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος – Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Enikos Newsroom

Φωτογραφία: Unsplash.com

Νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

  • ALMIRON 1 800gr Αριθμός παρτίδας 111467719 Ημερομηνία λήξης 9/7/2026

Αριθμός παρτίδας 111513831 Ημερομηνία λήξης 12/11/2026

Αριθμός παρτίδας 111518974 Ημερομηνία λήξης 26/11/2026

  • ALMIRON 2 800gr Αριθμός παρτίδας 111467823 Ημερομηνία λήξης 13/7/2026

Αριθμός παρτίδας 111486159 Ημερομηνία λήξης 31/8/2026

Αριθμός παρτίδας 111491559 Ημερομηνία λήξης 15/9/2026

Αριθμός παρτίδας 111508828 Ημερομηνία λήξης 29/10/2026

Αριθμός παρτίδας 111523462 Ημερομηνία λήξης 10/12/2026

  • ALMIRON 2 600gr Αριθμός παρτίδας 101488760 Ημερομηνία λήξης 16/1/2027
  • ALMIRON PROFUTURA 1 800gr Αριθμός παρτίδας 111484968 Ημερομηνία λήξης 10/3/2027

Αριθμός παρτίδας 111515234 Ημερομηνία λήξης 13/5/2027

  • ALMIRON PROFUTURA 2 800gr Αριθμός παρτίδας 111459796 Ημερομηνία λήξης 28/12/2026

Αριθμός παρτίδας 111507684 Ημερομηνία λήξης 12/5/2027

Αριθμός παρτίδας 111529665 Ημερομηνία λήξης 11/7/2027

  • ALMIRON PROFUTURA 2 28,8 gr Αριθμός παρτίδας 111501631 Ημερομηνία λήξης 8/5/2026

Αριθμός παρτίδας 111531889 Ημερομηνία λήξης 3/9/2026

  • MILURA 1 400gr Αριθμός παρτίδας 101480327 Ημερομηνία λήξης 20/11/2026

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει ήδη το προϊόν

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

