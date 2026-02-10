Συντετριμμένος ο Αταμάν: «Έχασα την γλυκιά μου μαμά, ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αταμάν, Μητέρα

Ο Έργκιν Αταμάν με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την μητέρα του που έφυγε από τη ζωή.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» έγραψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού

«Η κηδεία θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο» πρόσθεσε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ergin Ataman (@erginatamania)

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
03:06 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έκλεψε» τον βαθμό στις καθυστερήσεις κόντρα στη Γουέστ Χαμ – «Αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

Μπορεί να διακόπηκε το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων νικών στην Premier League, αλλά τουλάχιστ...
23:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σκάνδαλο με υποψία βιασμού στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ – Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ο αδελφός του Ανσού Φάτι

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που αποκαλύφθηκε από τα μέσα «ABC» και «De Telegraaf», καθ...
23:18 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ανακοίνωση της Μπεσίκτας για πανό των οπαδών του Πανιωνιού: «Χυδαίο και προκλητικό»

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο EuroCup με βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτα...
15:23 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σάκκαρη – Παολίνι 2-0: Πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Qatar Open με κυρίαρχη εμφάνιση- ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει νικηφόρα στο τουρνουά που διεξάγεται στην Ντόχα, καθώς μετά την πρόκ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα