Συντετριμμένος ο Αταμάν: «Έχασα την γλυκιά μου μαμά, ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου»

Ο Έργκιν Αταμάν με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την μητέρα του που έφυγε από τη ζωή.

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» έγραψε ο προπονητής του Παναθηναϊκού

«Η κηδεία θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο» πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ergin Ataman (@erginatamania)

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός