Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αμερικανίδα προκάλεσε χάος σε δύο αγώνες στο speed skating

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η άτυχη Αμερικανίδα αθλήτρια, Κορίν Στόνταρντ προκάλεσε τρεις πτώσεις σε δύο διαφορετικούς αγώνες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Milano Ice Skating Arena.

Η Κορίν Στόνταρντ  στον αγώνα προκριματικών 500 μέτρων γυναικών, γλίστρησε συμπαρασύροντας τις Sighel (Ιταλία) και Kanai (Ιαπωνία) και κατάφερε να χάσει την πρώτη θέση.

Η δεύτερη «καραμπόλα» ήρθε στη μικτή σκυταλοδρομία πάγου, όταν πήρε τη σκυτάλη και προηγήθηκε της αθλήτριας του Καναδά για…μία στιγμή προτού χάσει ξανά την «πρόσφυσή» της και πέσει στον πάγο.

 

