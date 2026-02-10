Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: «Σε 3 λεπτά είχε φύγει η πεθερά μου – Ήταν η κακιά η ώρα» λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, όταν η 44χρονη στην προσπάθειά της να παρκάρει παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό της, την 71χρονη μητέρα της, περιέγραψε ο πρώην σύζυγος της οδηγού.

Όπως ανέφερε, η 71χρονη πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε τρία λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (σ.σ. στον λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία» ανέφερε αρχικά ο πρώην σύζυγός της 44χρονης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα.

«Ήταν η κακιά η ώρα»

«Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου. Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια» συμπλήρωσε.

«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό. Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχε φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.