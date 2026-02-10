Klavdia: Η αποκάλυψη για το μονόπετρο και τις πρόβες με τον σύντροφό της

Μια αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Klavdia έκανε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η Ανθή Βούλγαρη είχε προαναγγείλει από τη Δευτέρα ότι στην εκπομπή θα αποκαλύψουν τον επικείμενο γάμο μιας γνωστής τραγουδίστριας.

Σήμερα το πρωί λοιπόν, η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η Klavdia εθεάθη φορώντας μονόπετρο.

Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της

«Δεν ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δεν γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο» σχολίασε η συνεργάτιδα της εκπομπής Αθηνά Κλήμη.

«Αθηνά, εμένα με συγχωρείς, αλλά κόσμος στενός που την ακολουθεί, μου είπε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι και προχθές ανέβασε ένα story “I do”. Στους στενούς. Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Να λέμε και την είδηση όπως είναι» είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 7:30 και μετά:

12:24 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

