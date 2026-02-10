Ιράν: Θωρακίζει την πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν και καλύπτει τα τούνελ – Προετοιμασία για πιθανά αεροπορικά πλήγματα, εκτιμούν ειδικοί

Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση του New York Times για την ταχεία επισκευή των ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων που είχαν καταστραφεί πέρυσι, νέα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το Ιράν ενισχύει την ασφάλεια σε κρίσιμες πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Institute for Science and International Security (ISIS), που έχει έδρα την Ουάσινγκτον, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης δείχνουν ότι το Ιράν κάλυψε με χώμα τις τρεις κύριες εισόδους τούνελ στο πυρηνικό του συγκρότημα στο Ισφαχάν, καθιστώντας τις πολύ δυσκολότερα ανιχνεύσιμες.

Το ISIS επισημαίνει ότι πλέον δεν φαίνεται δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους, υποδεικνύοντας ότι τα μέτρα αποσκοπούν στο να περιοριστεί η ζημιά από πιθανές αεροπορικές επιθέσεις και να αποκλειστεί η πρόσβαση χερσαίων δυνάμεων σε εμπλουτισμένο ουράνιο που φυλάσσεται στην εγκατάσταση.

Ορισμένος εξοπλισμός ή υλικά μπορεί επίσης να έχουν μεταφερθεί μέσα στα τούνελ για προστασία, αναφέρει.

Εργασίες μετά τις περσινές επιθέσεις

Οι εγκαταστάσεις του Ισφαχάν είχαν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ιράν τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, ενώ άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως οι Φορντό και Νατάνζ, είχαν επίσης στοχοποιηθεί από τις ΗΠΑ.

Οι επισκευές σε βασικές εγκαταστάσεις πυραύλων ξεκίνησαν αμέσως μετά τις επιθέσεις πέρυσι, ενώ οι εργασίες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν προχωρήσει πιο αργά.

Όπως σημειώνει το ISIS, η στοίβες χώματος στις εισόδους τούνελ πιθανότατα έγινε «σε αναμονή επίθεσης, πράγμα που υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι πολύτιμο μέσα», πιθανόν εμπλουτισμένο ουράνιο.

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι η πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν, καθώς και οι άλλες κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού Νατάνζ και Φορντό, φαίνεται να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανενεργές.

Υποψία για κατασκευή πυρηνικών όπλων

Ο David Albright, πρόεδρος του ιδρύματος, δήλωσε: «Δεν είναι σαφές τι ακριβώς κάνει το Ιράν. Αλλά αυξάνει την υποψία ότι ανασυνθέτουν ένα πρόγραμμα για να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Δεν πιστεύουμε ότι είναι επείγον ή άμεσο με οποιονδήποτε τρόπο».

Οι εικόνες από τις σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις δείχνουν μόνο μερικές επισκευές και ενισχύσεις, που έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή πυραύλων βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στην περιοχή και ο Τραμπ εξετάζει νέα στρατιωτική δράση.

Όπως επισημαίνει ο John Caves, ανώτερος ερευνητής στο Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, «Η απειλή του Ισραήλ και των βάσεων και συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραυλικές επιθέσεις είναι μία από τις λίγες επιλογές του Ιράν για να αποτρέψει επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση των επισκευών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παραμένει ασαφής, καθώς οι δορυφορικές εικόνες παρέχουν μόνο εικόνα από την επιφάνεια και δεν αποκαλύπτουν τα υπόγεια ή ό,τι βρίσκεται μέσα στα τούνελ.

ΗΠΑ – Ιράν σε τεντωμένο σχοινί

Παρά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα έχει «πολύ σοβαρές» συνέπειες για το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Υπενθυμίζεται πως η πρόσφατη συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ομάν χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη ως «καλή αρχή» και ότι οι συνομιλίες περιορίστηκαν «αποκλειστικά» στα πυρηνικά ζητήματα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Στην ατζέντα και το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς φτάνει σήμερα στην Ουάσινγκτον, ετοιμάζεται να ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ, τη διεύρυνση και σκλήρυνση του πλαισίου των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, επιδιώκοντας αυστηρότερους περιορισμούς στο πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα και τον τερματισμό των δεσμών του με ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ ζητεί διαχρονικά από το Ιράν να σταματήσει κάθε εμπλουτισμό ουρανίου, να περιορίσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα και να διακόψει τους δεσμούς του με ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απορρίπτει σταθερά αυτές τις απαιτήσεις, δηλώνοντας ότι θα αποδεχόταν μόνο ορισμένους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.