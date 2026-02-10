Μαρινάκης για το επεισόδιο στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών: «Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος προέβη για ακόμη μία φορά σε παραποίηση δεδομένων»

Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την υπόθεση Παναγόπουλου και το επεισόδιο με δημοσιογράφο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφορικά με το επεισόδιο που καταγράφηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον δημοσιογράφο, Χρήστο Αβραμίδη, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Απειλή είναι να πεις σε κάποιος ότι θα του κάνεις κάτι παράνομο. Το να λες ότι έχω ένα νόμιμο δικαίωμα και να το εκφράζεις δεν είναι απειλή. Άκουσα δημοσιογράφους και είδα εφημερίδα να λέει για απειλή. Αυτό δείχνει είτε άγνοια είτε για ακόμη μία φορά δόλια παραποίηση της πραγματικότητας. Είναι μία νόμιμη προειδοποίηση και πρέπει να γίνεται ότι θεωρείς ότι κάποιος παραποιεί τα λεγόμενά σου».

Και συμπλήρωσε: «Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος προέβη για ακόμη μία φορά σε μία παραποίηση δεδομένων, η οποία ενδεχομένως να συνιστά κάποια πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Άλλες φορές μπορεί να είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άλλες μπορεί να είναι συκοφαντική δυσφήμιση, αν εκείνο το οποίο μεταφέρει συνιστά εν γνώσει του προσβολή»

«Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος ρωτάει το ίδιο πράγμα 10 φορές και προσπαθεί να πάρει μισή απάντηση ή απάντηση που τον βολεύει, για να την κόψει και να την βάλει στο διαδίκτυο – όπως έγινε χθες- για να εκνευρίσει τον απλό κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος πήγε να βάλει στο στόμα του ότι εγώ είπα ότι οι Λιμενικοί σκότωσαν τους μετανάστες στη Χίο. Είπε “Μόλις παραδεχθήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή, σωστά;” ενώ εγώ μιλούσα για τα καθήκοντα του Λιμενικού γενικά. Ήθελε να το αποσπάσει αυτό, να βγάλει τίτλο “Ο Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι οι Λιμενικοί σκότωσαν ανθρώπους”, για να δημιουργήσει κλίμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν είναι ο μόνος. Είναι ένα κύκλωμα που δρα σε διάφορα μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα, με στόχο την αποσταθεροποίηση» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Αν κατέθετα τις μηνύσεις που μπορούσα να καταθέσω και εγώ και άλλα κυβερνητικά στελέχη, για κάθε φορά που λένε πράγματα που δεν έχουμε πει και πράγματα που δεν έχουμε κάνει, θα ήμασταν όλη την ημέρα στα δικαστήρια. Αν και θεωρώ ότι ήταν διασπορά ψευδών ειδήσεων, έχουν ειπωθεί πολύ χειρότερα εναντίον μου, και θα ήταν άδικο να επιλέξω αυτήν την περίπτωση» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο Βενιζέλος πρωτοστάτησε στο να απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα»

Σχετικά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τις κατηγορίες του περί «συνταγματικού λαϊκισμού» από την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάνοντας κακή χρήση του άρθρου 86 προστάτευσε κάποιους υπουργούς. Το άρθρο 86, όμως, προϋπήρχε του Συντάγματος στην αναθεώρηση του οποίου πρωτοστάτησε ο κ. Βενιζέλος το 2001. Ο κ. Βενιζέλος τότε πρόσθεσε το αμελλητί, να σταματάει δηλαδή η δικαιοσύνη όταν συναντάει ένα όνομα πολιτικού. Ο άνθρωπος δηλαδή που πρωτοστάτησε στο να απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα, κατηγορεί εμάς που κάναμε χρήση υποχρεωτική της διάταξης. Το Σύνταγμα σε υποχρεώνει από το 2001 να κάνεις εσύ τη δουλειά του εισαγγελέα».

Παράλληλα σημείωσε σχετικά με την αποσβεστική προθεσμία ότι το «να τη γλιτώνουν κάποιοι 2 χρόνια μετά τι εκλογές μπήκε στο Σύνταγμα το 2001. Ποιος την έβγαλε; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής το 2006 ζήτησε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86 και πήρε 8 μαζί με τη δικά του – μια εξ αυτών του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης γράφεται από τα ναι και από τα όχι όσων επιλέγουν να είναι απόντες».

Τι είπε για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου

Σχετικά με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, διευκρίνισε ότι «είναι κοινή ευρωπαϊκή πρακτική να δίνονται προγράμματα όπως αυτά στη ΓΣΕΕ σε κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα δίνονται και οι εταίροι τρέχουν τις διαδικασίες. Το αν έγινε σωστά ή όχι είναι ζήτημα Παναγόπουλου και όχι της κυβέρνησης. Μην πάνε να το φορτώσουν στην κυβέρνηση».

«Γιατί μεταφέρθηκαν πόροι από το ΕΣΠΑ; Το 2023 το πρόγραμμα αυτό και κάποια άλλα ενώ είχαν συμβασιοποιηθεί και υπήρχαν νομικές δεσμεύσεις του κράτους ήταν σε φάση που έπρεπε να παραταθεί. Βγήκε απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου τον Δεκέμβριο από το ΕΣΠΑ γιατί έτσι είχε γίνει η διαπραγμάτευση. Μετά ήρθε επιστολή από Κομισιόν για να συνεχίσουν τα περισσότερα προγράμματα με ΕΣΠΑ και κάποια με εθνικούς πόρους. Και ήρθε μετά η κυρία Κεραμέως και νομοθέτησε με βάση αυτή την επιστολή. Η υπόθεση Παναγόπουλου είναι μια υπόθεση που σύμφωνα με τον νόμο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ πήρε να τρέξει προγράμματα κατάρτισης και ελέγχεται αν τα έτρεξε κατά τον νόμο».

Ολόκληρος ο διάλογος του Παύλου Μαρινάκη με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Για το ναυάγιο στη Χίο, ο Δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι το Λιμενικό βγήκε περιπολία, εντόπισε τη λέμβο των προσφύγων μέσα στα χωρικά μας ύδατα και προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο. Και όντως το Λιμενικό έστειλε ηχητικά σήματα και πλησίασε πολύ κοντά με μεγάλη ταχύτητα. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που χρησιμοποιούνται στις αποτροπές και στις επαναπροωθήσεις. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή επιχείρηση αποτροπής, όπως την περιέγραψε και ο Δήμαρχος;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με δική του ευθύνη, την παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα. Αυτή είναι η έννοια της παράνομης εισόδου. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει κάθε φορά που πάει κάποιος να προσεγγίσει τα χωρικά μας ύδατα να τον αφήνουμε να περάσει μέσα. Γι΄ αυτό και κάποιοι εξ αυτών έφτασαν να κυβερνάνε τον τόπο και να έχουμε 80% παραπάνω παράνομους μετανάστες στη χώρα. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι, όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές φορές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές. Είναι τόσο απλό, δεν είναι εύκολο, είναι σύνθετο, είναι δύσκολο, γι΄ αυτό η δουλειά των ανθρώπων αυτών είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την υπηρέτηση αυτού του σκοπού. Και, το ξαναλέω: Είναι θέμα οπτικής. Η δική μας οπτική είναι ότι τα σύνορα υπάρχουν, ειδικά τα θαλάσσια σύνορα, η αυτονόητη οπτική, θα έλεγα εγώ, και πρέπει να φυλάσσονται.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Μιας και ήδη είχαν μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει επιλογή της αποτροπής, είναι παράνομη. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Όσο κι αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα τι προβλέπει ο νόμος. Τι πρέπει να κάνει το Λιμενικό Σώμα όταν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, είπα ακριβώς αυτή τη φράση, άρα αν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, δεν έχει εισβάλει. Έτσι; Άρα, σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου, έτσι; Γιατί αυτό που κάνετε είναι ποινικό να ξέρετε. Δηλαδή, λέγεται «παραποίηση των δεδομένων». Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε τον λόγο, έτσι; Και δεν θα σπιλώνετε ούτε πρόσωπα, ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας. Δεν έχετε τον λόγο…

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Σας ευχαριστούμε για την απειλή.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχετε τον λόγο, δεν έχετε τον λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριέ μου, δεν έχετε τον λόγο, δεν υπάρχει νόμιμη απειλή. Όταν κάποιος λέει σε κάποιον άλλον κάτι που δεν είπε, αυτό είναι παράνομο. Απειλή με νόμιμα μέσα δεν υφίσταται, να το ξέρετε αυτό. Ασυλία δεν έχετε. Το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη, θα το βρουν αυτοί οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση. Εγώ είπα ποια είναι η οπτική. Η οπτική η δική μας είναι ότι όταν κάποιος πάει να εισβάλει, είπα αυτό, επιχειρεί να εισβάλει στα χωρικά μας ύδατα, εφαρμόζουμε τον νόμο και προστατεύουμε τα σύνορά μας. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτε άλλο για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπα, θα εξετάσω και εγώ τα μέσα τα οποία έχω, γιατί κάπως πρέπει να προστατευτώ από τις λαθροχειρίες σας.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε. Και θέλουμε να ξαναρωτήσουμε, γιατί …

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν ρωτήσατε. Μην… είστε και θρασύδειλος, πέραν όλων των άλλων. Εκτός από θρασύς είστε και δειλός. Είπατε πριν από λίγο, ευτυχώς όλα αυτά είναι on record, ότι πριν από λίγο παραδέχτηκα κάτι. Και τώρα που καταλάβατε τι είπατε και τις συνέπειες αυτού που είπατε, είπατε ότι απλά ρωτήσατε. Εκλαμβάνω την υπαναχώρησή σας ως μια έμμεση αποδοχή αυτού του οποίου κάνατε. Να ξέρετε ότι στο εξής, κάθε φορά που θα λέτε κάτι που δεν έχω πει, θα εξετάζω τη νομική διέξοδο που έχω. Γιατί κάποια στιγμή, αυτή η πρακτική, η οποία ξεφεύγει του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και δεν έχει καμία σχέση, πρέπει να έχει και συνέπειες του νόμου.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Παρότι εμείς δεν έχουμε ασυλία, θα ρωτάμε χωρίς φόβο…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ούτε εμείς, κύριέ μου.

ΧΡ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: …ήταν επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αν θεωρείτε ότι έχει διαπράξει κάποιος κάτι, μπορείτε να προσφύγετε εναντίον του. Κανένας σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να έχει ασυλία. Αλλά όπως και εμείς, έτσι και εσείς πρέπει να ξέρετε ότι όταν κάνετε κάτι που ξεπερνά τα όρια του νόμου και προσβάλει ανθρώπους που κάνουν μια δουλειά, θα έχετε και τις συνέπειες. Το αν θα τις κάνουμε χρήση ή όχι, αυτό είναι προσωπικό μας θέμα, θα σταθμίσουμε. Γιατί μπορεί να μην πρέπει να δώσουμε αξία σε ανθρώπους όπως εσείς, που είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία.