Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα επόμενα στάδια της έρευνας – Στο «μικροσκόπιο» το ακίνητο στον Άγιο Στέφανο και το σπίτι στην Αρκαδία

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, ανέλαβε την κατεπείγουσα έρευνα της υπεξαίρεσης των 2,1 εκατ. ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για έλεγχο βρίσκονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και πέντε ακόμη άτομα. Ο κ. Παναγόπουλος κάνει λόγο για ηθική του κατακρεούργηση από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ η έρευνα από την Αρχή διευρύνεται σε συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τα προγράμματα.

Η οικονομική εισαγγελία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που διαθέτει «πιάνουν δουλειά» για την υπόθεση Παναγόπουλου. Με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών αναμένεται να γίνουν «φύλλο και φτερό» τα περουσιακά στοιχεία των 6 προσώπων και των 6 εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περίοδο ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και ο πολυτελής βίος του Γιάννη Παναγόπουλου και των άλλων 5 ατόμων.

Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστεί η διασύνδεση μεταξύ νομικών προσώπω της ΓΣΕΕ που ανέθεταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και των εταιρειών που τα αναλάμβαναν.

Το ακίνητο στον Άγιο Στέφανο και το σπίτι στην Αρκαδία

Εκτός απο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε και ένα ακίνητο που ο κ. Παναγόπουλος αγόρασε το 2024 στον Άγιο Στέφανο και φαίνεται ότι αποτέλεσε το έναυσμα της έρευνας σε βάρος του. Πρόκειται για οικόπεδο δύο στρεμμάτων για το οποίο φέρεται να καταβλήθηκε αντίτιμο 140 χιλιάδων ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 209 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελεγκτές θεωρούν ότι με τα υπεξαιρούμενα χρήματα, ο κ. Παναγόπουλος ανακαίνισε παραδοσιακή κατοικία που διαθέτει σε ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Το σπίτι σύμφωνα με το ίδιο μέσο διαθέτει μεγάλη πισίνα και επισκευάστηκε εκτενώς με ακριβά υλικά. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι επειδή το σπίτι προϋπήρχε της περιόδου ελέγχου, δεν δεσμεύτηκε αλλά ερευνάται ο τρόπος απόκτησης των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση.

Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα – Στο «μικροσκόπιο» και στενά συγγενικά πρόσωπα

Μετά την διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου στην Οικονομική Εισαγγελία, η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της βάζοντας στο «μικροσκόπιο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα.

Η έρευνα της Αρχής αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν και συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, πρόσωπα τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που το είχε αποστείλει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους προκειμένου να αρχίσουν να μετρούν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περίοδο ενώ στο «μικροσκόπιο» θα μπει η διαδρομή και η κατάληξη των κονδυλίων. Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα κληθούν σε εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα εφόσον προκύψουν στοιχεία εμπλοκής τους.

«Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα;»

Σε ανακοίνωση, ο κ. Παναγόπουλος διευκρινίζει ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του, ενώ δεν έχει γνώση ούτε του πορίσματος.

«Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;» ρωτά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Ο κ. Παναγόπουλος τονίζει στη δήλωσή του πως «τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν».

Μαρινάκης: Δεν θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ

Στην υπόθεση Παναγόπουλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν, σε αναστολή πλέον, μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος».

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν μια τέτοια υπόθεση είχε συμβεί με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Εμείς δεν πρόκειται να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη όταν κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα με κάποια φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις».

Ξεκαθάρισε ότι «ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ».