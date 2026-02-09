Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα – Στο «μικροσκόπιο» και στενά συγγενικά πρόσωπα

Μετά την διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου στην Οικονομική Εισαγγελία, η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της βάζοντας στο «μικροσκόπιο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα.

Της Άννας Κανδύλη

Η έρευνα της Αρχής αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν και συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, πρόσωπα τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.

Κατεπείγουσα έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που το είχε αποστείλει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους προκειμένου να αρχίσουν να μετρούν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περίοδο ενώ στο «μικροσκόπιο» θα μπει η διαδρομή και η κατάληξη των κονδυλίων.

Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα κληθούν σε εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα εφόσον προκύψουν στοιχεία εμπλοκής τους.

«Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα;»

Σε ανακοίνωση, ο κ. Παναγόπουλος διευκρινίζει ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του, ενώ δεν έχει γνώση ούτε του πορίσματος.

«Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;» ρωτά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Ο κ. Παναγόπουλος τονίζει στη δήλωσή του πως «τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν».