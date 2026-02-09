Γιάννης Παναγόπουλος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Παναγόπουλος

Στην Οικονομική Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Της Άννας Κανδύλη

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που το είχε αποστείλει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Κατεπείγουσα έρευνα

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους προκειμένου να αρχίσουν να μετρούν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περίοδο ενώ στο «μικροσκόπιο» θα μπει η διαδρομή και η κατάληξη των κονδυλίων.

Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα κληθούν σε εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα εφόσον προκύψουν στοιχεία εμπλοκής τους.

