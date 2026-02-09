ΠΑΣΟΚ: Όλα τα ονόματα που εντάσσονται στην «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης»

Τα μέλη της «Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κώστας Σκανδαλίδης, έχοντας στο πλευρό του τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά και τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
Η ενσωμάτωση αυτών των προσώπων, από τον ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και παραγωγικό χώρο, αποτελεί την πρώτη ανταπόκριση στο προσκλητήριο του κόμματος στους προοδευτικούς πολίτες για να λειτουργήσει ως ο αντίπαλος πόλος της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές του 2027.
Η λίστα με τα ονόματα
- Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας
- Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου
- Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
- Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
- Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής
- Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ
- Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής
- Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός
- Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος
- Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ
- Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία
- Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός
- Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός
- Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός
- Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
- Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
- Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ
- Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός
- Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός
- Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός
- Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
- Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος
- Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός
- Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός
- Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ
- Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής
- Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός
- Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης
- Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής
- Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος
- Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Τάτσης Άγης, Δικηγόρος
- Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής
- Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός
- Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
