Ζαχαράκη: Εικόνα ντροπής στο ΑΠΘ, θέλω να ξέρω αν υπήρχε ενημέρωση για το πάρτι και σε ποιον – Τι είπε για το Εθνικό Απολυτήριο

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη

Για τα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από τον χώρο του ΑΠΘ, αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο μίλησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Σχετικά με τα επεισόδια η κα Ζαχαράκη χαρακτήρισε ως «ντροπή» την εικόνα στο ΑΠΘ και είπε ότι «προκαλεί αγανάκτηση», γι’ αυτό και «έχουμε ζητήσει εξηγήσεις και μάλιστα εντός 48 ωρών».

«Όλα τα Πανεπιστήμια υπέβαλαν τα σχέδια ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι «θέλουμε να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες στο μέλλον».

Η κα Ζαχαράκη υποστήριξε ότι «όλα τα Πανεπιστήμια υπέβαλαν τα σχέδια ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτά τα σχέδια αξιολογούνται από ειδική ομάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα τρέξουν και κεντρικοί διαγωνισμοί – γιατί θέλουμε πλήρη διαφάνεια και ως προς την προμήθεια όλων των μέσων. Τα λεφτά έχουμε δεσμευτεί ότι θα βρεθούν και ό, τι επιπλέον χρειαστούν θα το πάρουν. Εντός τριμήνου θα έχουμε και τις Υπουργικές Αποφάσεις που ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται με λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για το κάθε πανεπιστήμιο, καθώς δεν είναι όλα το ίδιο, ενιαίοι χώροι. Κάποια είναι πιο εκτεθειμένα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «θέλω να ξέρω αν υπήρχε ενημέρωση για το πάρτι, σε ποιον έγινε και αν υπήρχαν μέτρα πρόληψης. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος έκανε τη δουλειά του, ποιος δεν ενημέρωσε, αν δεν ενημέρωσε; Αυτό θα οδηγήσει σε ευθύνες οπουδήποτε αναλογούν».

Για το Εθνικό Απολυτήριο

«Ο διάλογος που ξεκινάμε δεν είναι προσχηματικός. Με ενδιαφέρει να τεθούν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων» τόνισε η κα Ζαχαράκη μιλώντας για το Εθνικό Απολυτήριο.

Σχετικά με τις Πανελλήνιες, απάντησε ότι «πρέπει να φτάσουμε στην κατάργηση των Πανελλαδικών κάποια στιγμή αλλά μέχρι να φτάσουμε θα πρέπει να έχουμε μία μεταβατική περίοδο ώστε να μπορέσουμε να δομήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα για να πείσουμε ότι είναι αξιόπιστο όπως οι Πανελλαδικές».

Όπως είπε, «θα πρέπει να συζητήσουμε στην Επιτροπή ποιοι βαθμοί θα λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα κρίνει πότε θα είμαστε έτοιμοι με τα βιβλία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα. Στόχος μας δεν είναι οι περισσότερες εξετάσεις, ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι ο ίδιος- εγώ θα εισηγούμουν και λίγο λιγότερα. Θα ζητήσω επίσης να κριθεί αν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η Α’ Λυκείου».

Η υπουργός Παιδείας κατέληξε στο ότι «χρειαζόμαστε ένα Εθνικό Απολυτήριο που να μετράει».

