Ρωσία: «Ομολόγησαν την ενοχή τους» οι 2 ύποπτοι για την επίθεση στον υποστράτηγο – «Εκτελούσαν εντολές» από την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Δύο άνδρες, ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αξιωματικού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ομολόγησαν σήμερα ότι ενήργησαν υπό τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB). Υπενθυμίζεται πως, ήδη από την πρώτη ημέρα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για την επίθεση.

Η Ουκρανία διέψευσε την Παρασκευή κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ.

Ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι δύο ύποπτοι που «ομολόγησαν»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μόσχα ανέφερε ότι ο ύποπτος, Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ανακρίθηκε μετά την έκδοσή του στη Ρωσία από το Ντουμπάι.

Ένας συνεργός του, ο Βίκτορ Βασίν, επίσης ανακρίθηκε.

Στην ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Η FSB δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία που να μπορεί να επαληθεύσει άμεσα το Reuters.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση στη Ρωσία και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ενώ η SBU δεν ήταν προσβάσιμη για άμεσο σχόλιο στην ανακοίνωση της FSB, μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πώς έγινε η στρατολόγηση

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα.

Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Η FSB ανέφερε ακόμη ότι οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη. Η Πολωνία δεν ήταν προσβάσιμη για άμεσο σχόλιο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα