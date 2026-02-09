Ρωσία: «Ομολόγησαν την ενοχή τους» οι 2 ύποπτοι για την επίθεση στον υποστράτηγο – «Εκτελούσαν εντολές» από την Ουκρανία

Δύο άνδρες, ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αξιωματικού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ομολόγησαν σήμερα ότι ενήργησαν υπό τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB). Υπενθυμίζεται πως, ήδη από την πρώτη ημέρα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για την επίθεση.

Η Ουκρανία διέψευσε την Παρασκευή κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ.

Ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι δύο ύποπτοι που «ομολόγησαν»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μόσχα ανέφερε ότι ο ύποπτος, Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ανακρίθηκε μετά την έκδοσή του στη Ρωσία από το Ντουμπάι.

Ένας συνεργός του, ο Βίκτορ Βασίν, επίσης ανακρίθηκε.

Στην ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Η FSB δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία που να μπορεί να επαληθεύσει άμεσα το Reuters.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση στη Ρωσία και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ενώ η SBU δεν ήταν προσβάσιμη για άμεσο σχόλιο στην ανακοίνωση της FSB, μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πώς έγινε η στρατολόγηση

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα.

Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Η FSB ανέφερε ακόμη ότι οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη. Η Πολωνία δεν ήταν προσβάσιμη για άμεσο σχόλιο.