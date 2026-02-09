«Βιολάντα»: Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν δίνουν τις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου στους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Βιολάντα»: Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν δίνουν τις άδειες λειτουργίας του εργοστασίου στους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων

Αυθαιρεσίες, κενά στις προδιαγραφές ασφαλείας, εμπαιγμοί και καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων έρχονται στο φως όσον αφορά τη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας. Η εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να αποτυπώσει με ακρίβεια ότι η έκρηξη προήλθε από διαρροή προπανίου, αποτέλεσμα εγκληματικών ελλείψεων και παραλείψεων, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το εργοστάσιο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι αποκαλύψεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Πίσω από τη φονική έκρηξη «κρύβεται» η διαχρονική αδυναμία των αρμόδιων φορέων της δημόσιας διοίκησης να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο και να διασφαλίσουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης, η οποία λάμβανε «χρυσές» επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών της, καθώς και των υπευθύνων της «Βιολάντα». Πλέον, οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν ευθέως για συνθήκες που παραπέμπουν σε «εργασιακό μεσαίωνα», αναφέροντας ότι από το εργοστάσιο δεν δηλώνονταν όλες οι εργατοώρες και δεν πληρώνονταν οι προσαυξήσεις που προβλέπει ο νόμος!

Παράλληλα, υποστηρίζουν πως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες τούς κρατούν στο σκοτάδι, καθώς οι αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας επικαλέστηκαν… πνευματικά δικαιώματα για να μην τους δώσουν τις άδειες που είχαν εκδώσει για το εργοστάσιο. Ο Χρήστος Πατούναςδικηγόρος των οικογενειών δύο θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου, δεν κρύβει τα λόγια του και κάνει λόγο για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα και όχι δυστύχημα».

«Οι ευθύνες είναι διάχυτες, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Πυροσβεστική, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, που δεν έκανε ποτέ ελέγχους, την Πολεοδομία και στη συνέχεια, βεβαίως, τα πρόσωπα της επιχείρησης. Στην κορυφή των ευθυνών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης, στη συνέχεια ο διευθυντής παραγωγής, που είχε υποχρέωση να ελέγχει όλα τα μηχανήματα, αλλά και όλοι οι μηχανικοί που υπέγραφαν φαρδιά πλατιά… Πώς υπέγραφαν μελέτες ασφαλείας, εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικές, πυροπροστασίας χωρίς επί της ουσίας να ελέγξουν;», αναρωτιέται, μιλώντας στη Realnews.

