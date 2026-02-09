e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από σήμερα οι πληρωμές – Αναλυτικά όλοι οι δικαιούχοι

Σταύρος Ιωακείμ

οικονομία

πληρωμές

Από σήμερα έως και τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από σήμερα, 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:13 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Lidl Ελλάς: «Άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο από τη ΔΙΜΕΑ – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες»

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι «αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι« και το πρόστιμο είναι «άδικο» αναφέ...
15:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 5 εταιρείες για υπέρβαση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα, συνολικού ύψο...
08:29 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Αναδρομικά έως 12.500 ευρώ σε 60.000 συνταξιούχους – Οι πέντε κατηγορίες των δικαιούχων

Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 60.000 ασφαλισμένους, με τη...
07:19 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή – Πού θα εστιάσουν οι ελεγκτές

Τους 73.000 ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα προσπαθήσει να προσεγγίσει φέτος...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα