Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απαγορεύει τα γυαλιά με ΑΙ – Ερωτήματα για τα επίπεδα ασφαλείας στην Ελλάδα

Η Πολεμική Αεροπορία απαγορεύει πλέον στους αεροπόρους να φορούν γυαλιά Meta AI και παρόμοιες συσκευές με τη στολή, λόγω κινδύνων επιχειρησιακής ασφάλειας. Ύστερα από έρευνα, διαπιστώθηκαν πιθανά τρωτά σημεία που δημιουργούνται από τις εξελίξεις στις εμπορικές ηλεκτρονικές συσκευές. Η είδηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη στιγμή που στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εντοπίζονται μεγάλα κενά ασφαλείας, με αφορμή τη σύλληψη του 54χρονου Σμηνάρχου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μια ενημέρωση του κανονισμού για τη στολή, που δημοσιεύτηκε από την Πολεμική Αεροπορία στις 9 Ιανουαρίου, αναφέρει ρητά ότι οι αεροπόροι δεν έχουν εξουσιοδότηση να φορούν γυαλιά Meta AI όσο είναι εν στολή, μια αλλαγή που έγινε «για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολεμικής Αεροπορίας στο DefenseScoop.

Η απόφαση λαμβάνεται καθώς η Πολεμική Αεροπορία αντιμετωπίζει πιθανά τρωτά σημεία που δημιουργούνται από τις εξελίξεις στις εμπορικές ηλεκτρονικές συσκευές, δήλωσε η Ντάνα Θάγιερ, επικεφαλής προστασίας πληροφοριών στην 104η Πτέρυγα Μαχητικών της Βάσης Εθνικής Φρουράς Barnes Air στη Μασαχουσέτη.

Τι εξετάζεται από τις ΗΠΑ

«Εξετάζουμε πραγματικά, από άποψη ασφάλειας, ποιες είναι οι ευπάθειές μας ή ποιοι είναι οι τρόποι για να τις μειώσουμε. Και οι προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές είναι μία από αυτές», δήλωσε στο DefenseScoop την Πέμπτη. Μέρος της αφορμής για την προειδοποίηση της 104ης Μονάδας, η οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε άρθρο που έγραψε η Θάγιερ αυτή την εβδομάδα, ήταν η μετατροπή της μονάδας στο F-35 Lightning II, ένα stealth μαχητικό αεροσκάφος με ευαίσθητα εξαρτήματα.

«Με τις κάμερες και τα Apple Watches, ποιες είναι οι ευπάθειες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που τις φορούν; Και στη συνέχεια, η Μετα-Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αυτό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο ανησυχίας, ουσιαστικά για την κυβέρνηση ή τουλάχιστον για εμάς στο Barnes», είπε. Το άρθρο της Thayer ανέφερε ότι ο Διοικητής της Πτέρυγας «έδωσε εντολή να επεκταθεί η απαγόρευση των γυαλιών ΤΝ ώστε να συμπεριλάβει τους πολιτικούς μας, καθώς και τα μέλη του στρατού που δεν φορούν στολή».

Κανένα σχόλιο από την Meta

Η Meta δεν έκανε το παραμικρό σχόλιο, παρά τα αιτήματα από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό, και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας συμμερίζεται τις ανησυχίες της Αεροπορίας, ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν η απαγόρευση πρόκειται να επεκταθεί στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων.

Σε γενικές γραμμές, σε ολόκληρο τον στρατό, οι προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια και συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης απαγορεύονται σε διαβαθμισμένους χώρους για την αποτροπή παραβιάσεων δεδομένων μέσω των καμερών, των μικροφώνων ή των δυνατοτήτων GPS. Εκτός ασφαλών περιοχών, οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από προσωπικό και πολίτες, με ορισμένους διαφορετικούς περιορισμούς μεταξύ των στρατιωτικών υπηρεσιών.

Οι κίνδυνοι από τα έξυπνα γυαλιά

Ωστόσο, η Θάγιερ τόνισε ότι οι κίνδυνοι που θέτουν τα έξυπνα γυαλιά της Meta είναι μοναδικοί, καθώς οι φορητές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν συνεχώς δεδομένα ήχου και βίντεο ενώ φοριούνται. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται και αποθηκεύονται σε εξωτερικά περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους, όπου χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης της τεχνολογίας.

«Πού αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα; Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά; Πώς προστατεύεται η συσκευή από την πειρατεία; Ποιος παρακολουθεί;» τόνισε. «Ποτέ δεν ξέρεις πού πηγαίνουν αυτές οι πληροφορίες».

Ανησυχία στην Ελλάδα

Παράλληλα με την έρευνα σε βάρος του 54χρονου Σμηνάρχου, στις Ένοπλες Δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν και να κλείσουν κάθε πιθανό τρόπο διαρροής για το μέλλον.

Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες που τον ερευνούν, κατά το ταξίδι στην Κίνα, ο Κινέζος χειριστής του φέρεται να τον προμήθευσε με κινητό τηλέφωνο, στο οποίο ήταν εγκατεστημένη εφαρμογή με ειδική κρυπτογράφηση για την αποστολή στοιχείων.

Ο Σμήναρχος είχε πρόσβαση σε όλες τις απόρρητες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του κάρτα που του επέτρεπε να ανοίγει τον υπηρεσιακό του υπολογιστή. Με το δεύτερο κινητό τραβούσε φωτογραφίες από το μόνιτορ, τις οποίες έστελνε μέσω της κρυπτοεφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιες πληροφορίες έδωσε όλο το χρονικό διάστημα που, κατά το ΓΕΕΘΑ και την ΕΥΠ, συνεργαζόταν με τους Κινέζους.

Σύμφωνα με τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ, Γεώργιο Καμπά, «είχε πρόσβαση σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, πώς επικοινωνούσαν τα ραντάρ και τα μαχητικά, απόρρητα σήματα. Όλα αυτά είναι άκρως απόρρητα, ΕΤΝΑ απόρρητα κατά το ΝΑΤΟ».

Τίποτα δεν αποθηκευόταν στο κινητό του ή σε άλλη συσκευή και ο Σμήναρχος συνέχιζε να δρα χωρίς να κινεί υποψίες.

«Ακριβώς γι’ αυτό επέλεξαν τον άνθρωπο αυτό, γιατί είχε πρόσβαση στις πηγές και είχε τη δυνατότητα να φιλτράρει και να δώσει την πληροφορία μασημένη. Ακόμη και ο τρόπος επιλογής, μέσα από τη δική του εμπειρία, ήταν μία διαδικασία που, απ’ ό,τι φαίνεται, την πλήρωναν καλά», λέει ο Γεώργιος Γερούλης, Αντιπτέραρχος ε.α.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Σμήναρχος δεν έχει ζητήσει από τους δικηγόρους του να μεταφέρουν καμία δήλωσή του.