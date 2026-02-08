Σμήναρχος: Πώς «έσπασε» στην ανάκριση ο 54χρονος – Το σημείο καμπής και οι άνθρωποι που τον «ξεκλείδωσαν»

Σύνοψη από το

  • Ο 54χρονος σμήναρχος, που συνελήφθη για κατασκοπεία και εσχάτη προδοσία, αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες, δείχνοντας αιφνιδιασμένος από τα στοιχεία.
  • Η στάση του άλλαξε όταν οι πράκτορες του έδειξαν δύο κινητά τηλέφωνα, με το ένα να περιέχει κρυπτογραφημένο λογισμικό για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Αυτό τον οδήγησε σε αντιφάσεις.
  • Ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του έπειτα από πολύωρη άρνηση, με την ανάκριση να διεξάγεται από έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σμήναρχος: Πώς «έσπασε» στην ανάκριση ο 54χρονος – Το σημείο καμπής και οι άνθρωποι που τον «ξεκλείδωσαν»

Ο 54χρονος σμήναρχος, που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην 128 Πτέρυγα στο Καβούρι Αττικής με τις βαριές κατηγορίες της κατασκοπείας και της εσχάτης προδοσίας, αρχικά δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές. Οι πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του ήταν γεμάτες ένταση, καθώς ο ίδιος επέμενε στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών που του αποδόθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ο αξιωματικός αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απηύθυναν τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, παρουσία εισαγγελέως, κατά τη σύλληψή του στη μονάδα όπου υπηρετούσε. Στο πρώτο στάδιο της ανάκρισης, συνέχισε να αρνείται και δεν απαντούσε σε καμία ερώτηση, δείχνοντας αιφνιδιασμένος από τα στοιχεία που του παρουσίασαν.

Το σημείο καμπής στην ανάκριση

Η στάση του άρχισε να αλλάζει όταν οι πράκτορες τού έδειξαν τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο ένα από αυτά ήταν εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Εκείνη τη στιγμή, ο 54χρονος άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις, γεγονός που οδήγησε τους ανακριτές να εντείνουν την πίεση.

Η συμπεριφορά του άλλαξε σταδιακά και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να ομολογεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, βάζοντας τέλος στην πολύωρη άρνηση που είχε προηγηθεί.

Οι άνθρωποι που τον «ξεκλείδωσαν»

Στο δωμάτιο της ανάκρισης βρίσκονταν δύο έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ με διαφορετικές ειδικότητες. Ο ένας ήταν ειδικός στην αντικατασκοπία, ενώ ο δεύτερος στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Παρόντα ήταν επίσης στελέχη της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, τα οποία γνώριζαν με ακρίβεια ποιες ερωτήσεις έπρεπε να τεθούν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα