Σμήναρχος: Πώς «έσπασε» στην ανάκριση ο 54χρονος – Το σημείο καμπής και οι άνθρωποι που τον «ξεκλείδωσαν»

Ο 54χρονος σμήναρχος, που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην 128 Πτέρυγα στο Καβούρι Αττικής με τις βαριές κατηγορίες της κατασκοπείας και της εσχάτης προδοσίας, αρχικά δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές. Οι πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του ήταν γεμάτες ένταση, καθώς ο ίδιος επέμενε στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών που του αποδόθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ο αξιωματικός αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απηύθυναν τα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, παρουσία εισαγγελέως, κατά τη σύλληψή του στη μονάδα όπου υπηρετούσε. Στο πρώτο στάδιο της ανάκρισης, συνέχισε να αρνείται και δεν απαντούσε σε καμία ερώτηση, δείχνοντας αιφνιδιασμένος από τα στοιχεία που του παρουσίασαν.

Το σημείο καμπής στην ανάκριση

Η στάση του άρχισε να αλλάζει όταν οι πράκτορες τού έδειξαν τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο ένα από αυτά ήταν εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Εκείνη τη στιγμή, ο 54χρονος άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις, γεγονός που οδήγησε τους ανακριτές να εντείνουν την πίεση.

Η συμπεριφορά του άλλαξε σταδιακά και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να ομολογεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, βάζοντας τέλος στην πολύωρη άρνηση που είχε προηγηθεί.

Οι άνθρωποι που τον «ξεκλείδωσαν»

Στο δωμάτιο της ανάκρισης βρίσκονταν δύο έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ με διαφορετικές ειδικότητες. Ο ένας ήταν ειδικός στην αντικατασκοπία, ενώ ο δεύτερος στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Παρόντα ήταν επίσης στελέχη της Αντικατασκοπίας του ΓΕΕΘΑ, τα οποία γνώριζαν με ακρίβεια ποιες ερωτήσεις έπρεπε να τεθούν.