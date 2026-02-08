Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών – Οι ειδικοί προειδοποιούν για την επικίνδυνη εξάπλωση του θανατίτη

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τρία χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος στην Καλιφόρνια, μετά την κατανάλωση του αμανίτη του φαλλοειδούς, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου μανιταριού που είναι γνωστό ως θανατίτης (death cap). Το συγκεκριμένο είδος μανιταριού πολλαπλασιάστηκε φέτος, ύστερα από έναν βροχερό χειμώνα, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο δηλητηριάσεων. Παράλληλα, το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν πλήρως τη συλλογή άγριων μανιταριών, καθώς ο θανατίτης μοιάζει με βρώσιμες ποικιλίες.

Η προειδοποίηση των Αρχών και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας προέτρεψε τους πολίτες να μην συλλέγουν μανιτάρια τη φετινή χρονιά, επειδή ο θανατίτης συγχέεται εύκολα με ασφαλή, βρώσιμα είδη. Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας, Έρικα Παν, τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι «τα μανιτάρια του είδους του θανατίτη περιέχουν τοξίνες που μπορεί να αποβούν θανατηφόρες και να οδηγήσουν σε ηπατική ανεπάρκεια». Η ίδια πρόσθεσε ότι «επειδή τα μανιτάρια θανατίτης μπορούν εύκολα να συγχέονται με βρώσιμα μανιτάρια, συνιστούμε στο κοινό να μην συλλέγει καθόλου άγρια μανιτάρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υψηλού κινδύνου».

Δεκάδες περιστατικά δηλητηρίασης μέσα σε λίγους μήνες

Από τις 18 Νοεμβρίου, οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν περισσότερες από 36 περιπτώσεις δηλητηριάσεων από κατανάλωση θανατίτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τέσσερις θάνατοι και οι τρεις μεταμοσχεύσεις ήπατος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Πολλοί από τους ασθενείς υπέστησαν οξεία ηπατική βλάβη και ηπατική ανεπάρκεια, οι οποίες εξελίχθηκαν γρήγορα. Αρκετοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ η ηλικία τους κυμάνθηκε από 19 μηνών έως 67 ετών.

Ένα από τα πιο δηλητηριώδη μανιτάρια στον κόσμο

Ο θανατίτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο δηλητηριώδη μανιτάρια παγκοσμίως και ανήκει σε μια μικρή ομάδα ειδών που περιέχουν αματοξίνες. Οι ουσίες αυτές ευθύνονται για περίπου το 90% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων από μανιτάρια σε όλο τον κόσμο. Τα μανιτάρια αυτά φύονται σε πάρκα πόλεων και δάση, συχνά κάτω από βελανιδιές, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα τυχαίας συλλογής τους.

Ο ιατρικός διευθυντής του Τμήματος Σαν Φρανσίσκο της Υπηρεσίας Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνιας, δρ. Κρεγκ Σμόλιν, ανέφερε ότι «σε ένα τυπικό έτος, υπάρχουν δύο έως πέντε περιπτώσεις δηλητηριάσεων από θανατίτη». Ο ίδιος επισήμανε ότι «το κύριο θέμα φέτος είναι απλώς η έκταση, ο αριθμός των ανθρώπων που καταναλώνουν αυτό το μανιτάρι», προσθέτοντας ότι «το να έχουμε σχεδόν 40 περιπτώσεις είναι πολύ ασυνήθιστο».

Καιρικές συνθήκες και αυξημένη εξάπλωση

Οι ζεστές θερμοκρασίες του φθινοπώρου, σε συνδυασμό με τις πρώιμες βροχές, συνέβαλαν σε μια υπερβολική άνθιση του αμανίτη του φαλλοειδούς στην Καλιφόρνια. Η αυξημένη παρουσία του μανιταριού σε φυσικούς και αστικούς χώρους αύξησε τον κίνδυνο έκθεσης, ιδιαίτερα για άτομα που έχουν εμπειρία στη συλλογή μανιταριών σε άλλες χώρες.

Η περίπτωση της οικογένειας από τη Βόρεια Καλιφόρνια

Η Λάουρα Μαρσελίνο δήλωσε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle ότι η οικογένειά της στην πόλη Σαλίνας, στη Βόρεια Καλιφόρνια, μάζεψε μανιτάρια που έμοιαζαν με εκείνα που συνήθιζαν να συλλέγουν στην πατρίδα τους, την Οαχάκα στο νότιο Μεξικό. «Νομίζαμε ότι ήταν ασφαλή», είπε η 36χρονη.

Ο σύζυγός της παρουσίασε ζαλάδα και κόπωση την επόμενη ημέρα, ενώ η ίδια αισθανόταν καλά. Οι δύο ενήλικες κατανάλωσαν ξανά τα μανιτάρια, ζεσταίνοντάς τα σε σούπα και τορτίγιες, ενώ τα παιδιά τους δεν έφαγαν, επειδή δεν τους αρέσουν τα μανιτάρια. Την επόμενη ημέρα, και οι δύο ενήλικες, που εργάζονται ως εποχιακοί αγρότες, εμφάνισαν εμετούς και παρέμειναν στο σπίτι. Η Μαρσελίνο νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες, ενώ ο σύζυγός της χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος.

Συμπτώματα και εξέλιξη της δηλητηρίασης

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν στομαχικές κράμπες, ναυτία, διάρροια ή εμετό μέσα σε 24 ώρες μετά την κατανάλωση ενός τοξικού μανιταριού. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα, ενώ τα αρχικά συμπτώματα ενδέχεται να υποχωρήσουν μέσα σε μία ημέρα. Παρά ταύτα, σοβαρή έως θανατηφόρα ηπατική βλάβη μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

Περιοχές με αυξημένα περιστατικά και γλωσσικές ομάδες

Μανιτάρια του είδους του θανατίτη έχουν εντοπιστεί σε τοπικά και εθνικά πάρκα σε ολόκληρη τη Βόρεια Καλιφόρνια και την Κεντρική Ακτή των ΗΠΑ, με συστάδες να καταγράφονται στις περιοχές του Μοντερέι και του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας ανέφερε ότι μεταξύ των ατόμων που δηλητηριάστηκαν περιλαμβάνονται πολλοί ομιλητές της ισπανικής, της μιστέκο και της κινεζικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία επέκτεινε τις προειδοποιήσεις της σε περισσότερες γλώσσες. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ισπανική αποτέλεσε την κύρια γλώσσα για πάνω από το 60% των δηλητηριασμένων.

Η δυσκολία αναγνώρισης του θανατίτη

Ο δρ. Κρεγκ Σμόλιν εξήγησε ότι ο θανατίτης μοιάζει με πολλές βρώσιμες ποικιλίες μανιταριών από όλο τον κόσμο και αλλάζει εμφάνιση ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, από «καφέ-λευκό πιλίδιο (καπέλο)» έως «πρασινωπό πιλίδιο». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «εκτός αν είστε ειδικός που μελετά τα μανιτάρια, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να το γνωρίζετε».

Συστάσεις για παιδιά, κατοικίδια και άμεση ιατρική βοήθεια

Μεταξύ των φετινών περιστατικών περιλαμβάνονται και παιδιά, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να καλέσουν τους κατοίκους να προσέχουν παιδιά και κατοικίδια ζώα σε εξωτερικούς χώρους όπου φύονται μανιτάρια. Οι ειδικοί συνιστούν την αγορά μανιταριών μόνο από αξιόπιστα καταστήματα και πωλητές. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η θεραπεία γίνεται πιο δύσκολη όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα και συμβουλεύουν όσους υποψιάζονται ότι κατανάλωσαν δηλητηριώδες μανιτάρι να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Αύξηση περιστατικών έκθεσης σε μανιτάρια

Τα Κέντρα Δηλητηριάσεων των ΗΠΑ ανέφεραν σε email προς το Associated Press ότι από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση 40% στις περιπτώσεις έκθεσης σε όλα τα είδη μανιταριών, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η κατανάλωση μανιταριών δεν οδηγεί πάντα σε ασθένεια ή δηλητηρίαση, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει υψηλός όταν πρόκειται για άγρια είδη.

Πηγή: AP