Ανάλυση Guardian: Το τοξικό, ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ για τους Ομπάμα ξεπερνά κάθε προηγούμενο – Εγείρει ερωτήματα για την καταλληλότητά του

Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό λόγο έχει χρεοκοπήσει την ικανότητα της αγγλικής γλώσσας να εκφράσει αγανάκτηση, σχολιάζει ο Guardian με αφορμή την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για τους Ομπάμα, που τους έδειχνε σαν πίθηκους.

Τόσο αδιάκοπη και ακραία υπήρξε η χιονοστιβάδα προσβολών από τότε που ο Τραμπ κατέβηκε τη χρυσή κυλιόμενη σκάλα στον Πύργο Τραμπ το 2015, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία, ώστε ακόμη και οι πιο ένθερμοι επικριτές του έχουν αποευαισθητοποιηθεί, οδηγούμενοι σε ένα είδος κόπωσης από το σοκ.

Κι όμως, η βαθιά ρατσιστική και προσβλητική νυχτερινή ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους, κατάφερε να διαπεράσει αυτό το φράγμα μουδιάσματος και να καταγραφεί στην πολιτική κλίμακα Ρίχτερ σε επίπεδο που ελάχιστες από τις προηγούμενες ύβρεις του είχαν πετύχει.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ ξεπέρασε ακόμη και τα δικά του προηγούμενα όρια ηθικής κατάπτωσης υπογραμμίστηκε περαιτέρω από την απόφαση —που ελήφθη υπό πυρά— να διαγραφεί η ανάρτηση ώρες αφότου ο Λευκός Οίκος την είχε αρχικά υπερασπιστεί.

Ζητήματα διανοητικής οξύτητας

Αυτή η σπάνια υποχώρηση, καθώς και οι προσπάθειες να αποδοθεί η ευθύνη σε έναν ανώνυμο υπάλληλο του Λευκού Οίκου, δύσκολα θα αποτρέψουν το επεισόδιο από το να φωτίσει ένα ζήτημα που μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης φαίνεται απρόθυμο να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο: ότι η συμπεριφορά του Τραμπ, τόσο στο διαδίκτυο όσο και δημοσίως, γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διανοητική του οξύτητα και την καταλληλότητά του για το αξίωμα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ψίθυροι ότι ο Τραμπ εμφανίζει σημάδια γνωστικής έκπτωσης έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αντί να κατευνάσουν αυτές τις συζητήσεις, τις τροφοδότησαν, οι συχνές αναφορές του προέδρου σε πολλαπλές γνωστικές εξετάσεις που ισχυρίζεται ότι «αρίστευσε» — καυχήσεις που απλώς προκάλεσαν ερωτήματα ως προς το γιατί υποβάλλεται εξαρχής σε τέτοιες δοκιμασίες.

Περαιτέρω υλικό προσέφεραν οι ολοένα και πιο συχνές νυχτερινές αναρτήσεις ενός προέδρου που μοιάζει συχνά ανεξέλεγκτος και φρενήρης, έστω κι αν δεν φτάνουν πάντα τη ρατσιστική τοξικότητα του βίντεο με τους Ομπάμα.

Σε αρκετές νύχτες, τους τελευταίους δύο μήνες, ο Τραμπ έκανε δεκάδες αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων βιτριολικών επιθέσεων εναντίον των αντιπάλων του. Μία νύχτα του Δεκεμβρίου, δημοσίευσε περισσότερες από 150 αναρτήσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος «έχει πιαστεί να κοιμάται» σε συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου και σε άλλα δημόσια φόρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αρχική επίπληξη της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, προς τους δημοσιογράφους να «σταματήσουν την ψεύτικη αγανάκτηση και να ασχοληθούν με κάτι που πραγματικά ενδιαφέρει το αμερικανικό κοινό» αστόχησε κατά πολύ — όπως επιβεβαίωσε και η μεταγενέστερη αναδίπλωση.

Αποδοκιμασία στις δημοσκοπήσεις

Οι επικριτές θα μπορούσαν δικαιολογημένα να απαντήσουν ότι τέτοιες συμβουλές θα ήταν προτιμότερο να απευθύνονται στον ίδιο τον Τραμπ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη αποδοκιμασία για την απόδοση της κυβέρνησής του σε ζητήματα ακρίβειας και για τις βίαιες ενέργειες πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη και αλλού.

Πιο οξυδερκής —και πιο δυσοίωνη για τον Τραμπ— ήταν η αντίδραση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Τιμ Σκοτ, ο οποίος είναι μαύρος και συνήθως από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους του προέδρου. Χαρακτηρίζοντας την ανάρτηση «το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει από αυτόν τον Λευκό Οίκο», ο Σκοτ έγραψε: «Ο πρόεδρος πρέπει να την αφαιρέσει».

Δεδομένης της γνωστής τάσης του Τραμπ να κλιμακώνει —ένα μάθημα που απορρόφησε από τον μαχητικό του μέντορα, Ρόι Κον— το γεγονός ότι το έκανε πράγματι συνιστά μια απρόσμενη επίδειξη αδυναμίας, αν όχι ακριβώς μεταμέλειας. Ωστόσο, δύσκολα θα αποτελέσει πρότυπο για τη μελλοντική του συμπεριφορά.

Πιο πιθανές είναι περαιτέρω απερισκεψίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένες εκκλήσεις για την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας, ενός συνταγματικού μηχανισμού με διατάξεις για την απομάκρυνση ενός προέδρου από το αξίωμα εάν κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Πράγματι, η ανάρτηση για τον Ομπάμα ίσως έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο, δεδομένης της επώδυνης ιστορίας ρατσισμού στις ΗΠΑ και του ανθρώπινου κόστους που καταβλήθηκε για την υπέρβασή του. Η επίκληση του άρθρου 4 της τροπολογίας —που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός προέδρου— θα ήταν περίπλοκη και μοιάζει απίθανη.

Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 4

Θα απαιτούσε ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να δηλώσουν τον Τραμπ ακατάλληλο, ένα σενάριο δύσκολο να φανταστεί κανείς, δεδομένων των δουλοπρεπών επιδείξεων πίστης που απαιτεί ο πρόεδρος από τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου. Ακόμη κι αν αυτό το εμπόδιο ξεπερνιόταν, θα απαιτούνταν η στήριξη των δύο τρίτων και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου εάν ο Τραμπ αμφισβητούσε την προσπάθεια απομάκρυνσής του — κάτι που μοιάζει πιθανό.

Για τους Δημοκρατικούς, πάντως, οι συγκρίσεις με τον Τζο Μπάιντεν μπορεί να είναι αμήχανες.

Μόνο μετά την καταστροφική τηλεοπτική αναμέτρησή του με τον Τραμπ στην Ατλάντα τον Ιούνιο του 2024, όταν έδειχνε χαμένος και ανίκανος να ολοκληρώσει συνεκτικές σκέψεις, οι αμφιβολίες για την ικανότητά του να υπηρετήσει άλλη μία τετραετία έφτασαν στο αποκορύφωμα — οδηγώντας τελικά στην απόσυρση της υποψηφιότητάς του υπέρ της Καμάλα Χάρις.

Όμως σε καμία στιγμή ο Μπάιντεν δεν δημοσίευσε ρατσιστικές ή προσβλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε απείλησε συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως έχει κάνει ο Τραμπ με τη Γροιλανδία. Ούτε δαιμονοποίησε ολόκληρες εθνοτικές ομάδες, όπως έχει κάνει επανειλημμένα ο Τραμπ αποκαλώντας τη σομαλική κοινότητα στη Μινεσότα «σκουπίδια».

Δεν επιτέθηκε σε γυναίκες δημοσιογράφους σε ενημερώσεις Τύπου με ωμά εκδικητικούς και μισογυνικούς τόνους, όπως έχει κάνει ο Τραμπ αρκετές φορές τελευταία.

Η ρατσιστική κακοποίηση του Δημοκρατικού προκατόχου του στο Truth Social μπορεί να μην είναι αρκετός καταλύτης για να ωθήσει τους Ρεπουμπλικανούς σε άμεσες σκέψεις απομάκρυνσης ενός προέδρου στον οποίο έχουν σκύψει υπερβολικά για να υποταχθούν και να προσαρμοστούν.

Όμως κάποιοι ίσως αρχίζουν να αναρωτιούνται πόσο ακόμη μπορούν να εμπιστεύονται —όπως το είχε θέσει ο Λίντον Τζόνσον— «τα τρομερά καθήκοντα» της προεδρίας σε έναν άνθρωπο που περνά τις ώρες του λυκόφωτός του αναρτώντας μιμίδια που απειλούν να ξανανοίξουν πληγές τις οποίες η χώρα πέρασε γενιές και ξόδεψε τεράστιους πόρους για να επουλώσει.