Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0: Πρώτη νίκη με Ράσταβατς

Σύνοψη από το

  • Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου για την 20ή αγωνιστική της Super League. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας επί των ημερών του Μίλαν Ράσταβατς, ύστερα από πέντε σερί ήττες.
  • Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας στο β’ ημίχρονο (62′ πέν. και 76′ πλασέ), εξασφαλίζοντας τη νίκη.
  • Ο Βόλος υπέστη την πέμπτη απανωτή του ήττα, ένα αποτέλεσμα που καθιστά εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Χουάν Φεράντο στο «τιμόνι» της ομάδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0: Πρώτη νίκη με Ράσταβατς

Μεγάλη βαθμολογική ανάσα πήρε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο ματς που πραγματοποιήθηκε απόψε στο «Θεόδωρος Κολοκτρώνης» για την 20ή αγωνιστική της Super League. Πρόκειται για την πρώτη νίκη της ομάδας επί των ημερών του Μίλαν Ράσταβατς, ύστερα από πέντε σερί ήττες.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που πέτυχε δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (62′ πέν. και 76′ πλασέ), οι Αρκάδες επικράτησαν με 2-0 του Βόλου και πήραν πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα, υποχρεώνοντας παράλληλα το συγκρότημα της Μαγνησίας στην πέμπτη απανωτή του ήττα. Αποτέλεσμα που καθιστά, πλέον, εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Χουάν Φεράντο στο «τιμόνι» της ομάδας.

Οι σημαντικές φάσεις του αγώνα

Η πρώτη σημαντική φάση στο ματς ήταν για λογαριασμό των Αρκάδων στο 21ο λεπτό. Μετά από κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές, πρώτα του Ιβάνοφ και μετά του Κετού η μπάλα έφυγε άουτ. Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Μπαρτόλο να τροφοδοτεί τον Μουνιόθ, ο οποίος με ευθύβολο σουτ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Σιαμπάνη.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και στο 57′ μετά την κεφαλιά του Οκό και την εξ επαφής απομάκρυνση της μπάλας από τον Σιαπάνη, στην εξέλιξη της φάσης ο Κετού έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Φορτούνα.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, κλήθηκε να τη δει και ο Τσακαλίδης, ο οποίος υπέδειξε πέναλτι παρά τις φωνές των Θεσσαλών που υποστήριζαν ότι πριν την παράβαση η μπάλα είχε βγει άουτ. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ψύχραιμα και στο 62′ οι Αρκάδες πήραν το προβάδισμα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς στο 76ο λεπτό με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή πλάσαρε υποδειγματικά τον Σιαμπάνη και με το 2-0 έδωσε επί της ουσίας πρόωρο τέλος στο ματς.

Διαιτητής: Τσακαλίδης
Κίτρινες: Ιβάνοφ – Μπουζούκης, Φορτούνα, Τριανταφύλλου

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90′ Τζανδάρης), Μουνιόθ (80′ Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90′ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46′ Καλτσάς), Οκό (72′ Τζοακίνι).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77′ Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61′ Αμπάντα), Μπουζούκης (61′ Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (61′ Μακνί), Λάμπρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:41 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Επιστροφή στις νίκες και… κορυφή με «πάρτι»

Έπιασε κορυφή η ΑΕΚ και περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, στο βραδινό ντέρμπι, αφού επικ...
10:04 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αντετοκούνμπο: Έγινε μέτοχος της Chelsea FC Women και στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi – Επενδύει στις γυναίκες και την τεχνολογία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού τελικά παρέμεινε στο roster των Μπακς και έβαλε τέλος στα σενάρι...
07:56 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Η τραγωδία της Θύρας 7: Η στιγμή που «πάγωσε» ο χρόνος – Πώς ο θρίαμβος βάφτηκε με αίμα σε λίγα λεπτά

Ο ποδοσφαιρικός θρίαμβος μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη τραγωδία εκείνη την Κυριακή,...
06:35 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Χριστίνα Σιούτη στον Realfm 97,8: «Θέλαμε το κάτι παραπάνω, αλλά πάντα ένα μετάλλιο, έστω και το χάλκινο είναι σημαντικό»

Η 21χρονη αμυντικός της εθνικής ομάδας πόλο των γυναικών, Χριστίνα Σιούτη, μίλησε στον Real FM...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα