Ιταλία: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων λόγω δολιοφθορών – Τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «δείχνουν» οι αρχές

Σύνοψη από το

  • Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS) ανακοίνωσαν ότι «σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών».
  • Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι και οι ιταλικές αρχές ερευνούν τρία διαφορετικά επεισόδια δολιοφθοράς γύρω από την Μπολόνια, μη αποκλείοντας τη σύνδεσή τους με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
  • Ο Σαλβίνι υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επισημαίνοντας «ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων λόγω δολιοφθορών – Τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «δείχνουν» οι αρχές

Την δολιοφθορά, λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν αποκλείει ο υπουργός Μεταφορών στην Ιταλία, για τις βλάβες και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Μάλιστα ο Ματέο Σαλβίνι εξεφρασε και φόβους ότι ίσως ακολουθήσουν κι άλλες υπονομευτικές ενέργειες.

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν 3 διαφορετικά επεισόδια στο σιδηροδρομικό δίκτυο γύρω από την Μπολόνια. Η αστυνομία επίσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνδέονται οι ενέργειες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS).

 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτή την ενέργεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Το προηγούμενο της Γαλλίας

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο 2024.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα