Ιταλία: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων λόγω δολιοφθορών – Τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «δείχνουν» οι αρχές

Την δολιοφθορά, λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν αποκλείει ο υπουργός Μεταφορών στην Ιταλία, για τις βλάβες και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Μάλιστα ο Ματέο Σαλβίνι εξεφρασε και φόβους ότι ίσως ακολουθήσουν κι άλλες υπονομευτικές ενέργειες.

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν 3 διαφορετικά επεισόδια στο σιδηροδρομικό δίκτυο γύρω από την Μπολόνια. Η αστυνομία επίσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνδέονται οι ενέργειες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS).

Forti ritardi nella circolazione ferroviaria a causa di cavi tranciati, un ordigno rudimentale e altri danneggiamenti sulle linee. Non si esclude un sabotaggio di matrice anarchica legato ai Giochi Olimpici. pic.twitter.com/DBcENLcfSs — Tg3 (@Tg3web) February 7, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτή την ενέργεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Το προηγούμενο της Γαλλίας

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο 2024.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.

Ο Σαλβίνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα και μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».