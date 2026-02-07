Λήξη συναγερμού στην ΕΡΤ – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Σύνοψη από το

  • Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΡΤ, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ύποπτο. Το τηλεφώνημα αποδείχτηκε τελικά φάρσα.
  • Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, όταν άγνωστος κάλεσε στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λήξη συναγερμού στην ΕΡΤ – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα
Σαν σήμερα το 2013 η ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σταματάει την λειτουργία της και το 2015 επαναλειτουργεί

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στην ΕΡΤ, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους, χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ύποπτο. Το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, αποδείχτηκε έτσι ότι ήταν μία φάρσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, όταν άγνωστος κάλεσε στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα