Λήξη συναγερμού στην ΕΡΤ – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στην ΕΡΤ, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους, χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ύποπτο. Το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, αποδείχτηκε έτσι ότι ήταν μία φάρσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, όταν άγνωστος κάλεσε στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ» και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.