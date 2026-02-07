ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4: «Πάρτι» στη Λάρισα και «βαθιά ανάσα» για τους Αγρινιώτες

Σύνοψη από το

  • Σπουδαίο διπλό έκανε ο Παναιτωλικός στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με σκορ 4-1 και παίρνοντας «βαθιά ανάσα» στη μάχη της παραμονής, μετά από έξι διαδοχικές ήττες.
  • Η ήττα έβαλε ξανά σε… περιπέτειες τη θεσσαλική ΑΕΛ, η οποία μετρούσε τρεις σερί νίκες και έδειχνε να ξεφεύγει από τη «διακεκαυμένη ζώνη».
  • Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε νωρίς (2΄, 23΄), με την ΑΕΛ να μειώνει στο 31΄, πριν δεχθεί τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Σμυρλής «σφράγισε» οριστικά την πολύτιμη νίκη στο 73΄.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4: «Πάρτι» στη Λάρισα και «βαθιά ανάσα» για τους Αγρινιώτες

Σπουδαίο διπλό έκανε ο Παναιτωλικός, που πήγε στη Λάρισα με την… πλάτη στον τοίχο και έφυγε με ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς επικράτησε της ΑΕΛ με σκορ 4-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Super League, που έγινε το Σάββατο (7/2).

Προερχόμενος από έξι διαδοχικές ήττες, ο Παναιτωλικός έκανε την ανατροπή στη μάχη της παραμονής και πήρε «βαθιά ανάσα», ενώ παράλληλα έβαλε ξανά σε… περιπέτειες τη θεσσαλική ομάδα, που μετρούσε τρεις σερί νίκες (και πέντε παιχνίδια αήττητη) και έδειχνε να ξεφεύγει από τη «διακεκαυμένη ζώνη».

Η εξέλιξη του αγώνα

Τα «καναρίνια» αιφνιδίασαν και προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, με κεφαλιά του Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Ακολούθησαν δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία για κάθε ομάδα, καθώς αποχώρησαν τραυματίες οι Σουρλής και Μαυρίας, με την ΑΕΛ να πλησιάζει την ισοφάριση στο 19΄, με το άστοχο πλασέ του Πέρες. Αντ΄ αυτού, ήταν οι φιλοξενούμενοι που σκόραραν ξανά στο 23΄ με δυνατό αριστερό σουτ του Εστεμπάν (ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Μαυρία).

Οι «βυσσινί» αντέδρασαν στο 31΄ και μείωσαν το σκορ, με τον Γκάρατε να στέλνει τη μπάλα σε κενή εστία, μετά από σουτ του Πέρες που σταμάτησε στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Ενώ όμως η ΑΕΛ πίεζε για να ισοφαρίσει, δέχθηκε ένα καθοριστικό «χτύπημα» στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Ρόσα να «γράφει» το 1-3 με πλασέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τόσες… συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά τον Παναιτωλικό να αντέχει στην πίεση. Κάποιες προσπάθειες του νεοεισελθόντος Σίστο (που έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΛ) δεν έφεραν αποτέλεσμα και, σε μία αντεπίθεση στο 73΄, ο Σμυρλής «σφράγισε» οριστικά την πολύτιμη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου.

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Σάγκαλ, Σουρλής – Ρόσα, Μανρίκε

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ολαφσον, Παντελάκης (46΄ Σίστο), Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12΄ Ναόρ), Πέρες (61΄ Μούργος), Γκαράτε (61΄ Πασάς), Σάγκαλ, Τούπτα (78΄ Νγκόι)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16΄ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Μάτσαν (81΄ Μπρέγκου), Λομπάτο (67΄ Αλεξιτς), Ρόσα (46΄ Σμυρλής), Μπάτζι (81΄ Γκαρσία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:41 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

