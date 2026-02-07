Διδυμότειχο: Άνοιγμα των θυροφραγμάτων Πυθίου – «Ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη»

  • Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές στο Διδυμότειχο, λόγω των υδάτων που εισέρχονται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, με τον δήμο να προχωρά σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου.
  • Η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα 5.82 μ., ξεπερνώντας το όριο συναγερμού, και θα γίνει άνοιγμα των θυροφραγμάτων. Ο δήμαρχος δηλώνει πως «ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη».
  • Η τεχνητή εκτόνωση εκτιμάται πως θα πλημμυρίσει περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού. Οι κάτοικοι και οι αγρότες έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για τη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την αποφυγή των επικίνδυνων περιοχών.
Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές στο Διδυμότειχο, λόγω των υδάτων που εισέρχονται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, με τον δήμο να προχωρά το επόμενο διάστημα σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

Περιγράφοντας την κατάσταση ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. -διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5.80 – θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού».

Ο δήμαρχος σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.

