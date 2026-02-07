Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής: Έκαναν το πρώτο αεροπορικό ταξίδι μαζί με την κόρη τους – «Έρχονται αυτά τα μικρά πλάσματα…»

Το πρώτο αεροπορικό ταξίδι μαζί με την τριών ετών κόρη τους, Ολίβια, πραγματοποίησαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, με την επιχειρηματία και τον τραγουδιστή να έχουν μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από την ζωή τους ως οικογένεια, στα προφίλ του στο Instagram, χωρίς ωστόσο να έχουν δείξει το πρόσωπο του καρπού του έρωτά τους.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε, με μία ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πως η τριών ετών Ολίβια μπήκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο, μαζί με την ίδια και τον Ίαν Στρατή.

Η συγκινητική λεζάντα

Η ευτυχισμένη μητέρα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από το πρώτο αεροπορικό τους ταξίδι ως οικογένεια

Τα όμορφα στιγμιότυπα συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα, στην οποία αναφέρει: «Έρχονται αυτά τα μικρά πλάσματα με το άπλετο φως τους και φωτίζουν μέχρι το βαθύτερο σκοτάδι σου.

Σε αναγκάζουν να το δεις κι εσύ και μετά… μετά σε παίρνουν από το χέρι και σου δίνουν την ευκαιρία να το διασχίσεις… για εσένα πλάσμα μου θα προσπαθώ πάντα να διασχίζω τα σκοτάδια και θα παλεύω να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Sky is no longer the limit».