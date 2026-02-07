Σταματήστε να σπαταλάτε τα Σαββατοκύριακα στον καθαρισμό του σπιτιού: Η μέθοδος των 15 λεπτών που θα σας λύσει τα χέρια

Η διατήρηση ενός καθαρού και οργανωμένου σπιτιού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η προετοιμασία των γευμάτων και οι καθημερινές υποχρεώσεις μάς αφήνουν ελάχιστο χρόνο για τις δραστηριότητες που πραγματικά απολαμβάνουμε το Σαββατοκύριακο, κάτι που τελικά επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Ένας χρήστης των social media μοιράστηκε μια “πανέξυπνη” μέθοδο μπορεί να σας χαρίσει τον ελεύθερο χρόνο που τόσο στερείστε.

15 λεπτά την ημέρα αντί για 4 ώρες το Σάββατο

Σε μια ανάρτηση στο φόρουμ “Cleaning Tips” του Reddit, ένας χρήστης αποκάλυψε πώς καταφέρνει να διατηρεί το σπίτι του πιο τακτοποιημένο, αντικαθιστώντας τις τέσσερις ώρες που αφιέρωνε το Σάββατο με 15λεπτα καθημερινού καθαρισμού.

«Αντικατέστησα το τετράωρο καθάρισμα του Σαββάτου με 15 λεπτά τις καθημερινές και το σπίτι μου είναι πιο καθαρό. Για χρόνια ξόδευα ολόκληρα αφιέρωνα τα Σαββατοκύριακα στην γενική καθαριότητα. Μετά, το έσπασα σε 15λεπτα καθημερινά εστιάζοντας σε σημεία υψηλής κίνησης: κουζίνα, μπάνιο, είσοδος. Αυτό ήταν όλο».

Αυτή η μέθοδος όχι μόνο εμποδίζει την ακαταστασία, αλλά σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το Σαββατοκύριακο χωρίς το άγχος των εργασιών καθαρισμού. Ο χρήστης του Reddit εξήγησε ότι εστιάζει καθημερινά στους βασικούς χώρους, ενώ περιοχές όπως τα παράθυρα ή ο ξενώνας τα αφήνει και τα καθαρίζει όταν υπάρχει επιπλέον χρόνος.

Το πλήρες πρόγραμμα καθαριότητας 15 λεπτών

Κουζίνα (6 λεπτά)

Αδειάστε τους πάγκους από περιττά αντικείμενα.

Ψεκάστε τις επιφάνειες με καθαριστικό.

Πλύντε τα πιάτα ή γεμίστε το πλυντήριο πιάτων.

Σκουπίστε πάγκους, εστίες και νεροχύτη.

Ένα γρήγορο σκούπισμα στο πάτωμα.

Μπάνιο (4 λεπτά)

Βάλτε καθαριστικό στη λεκάνη και αφήστε το να δράσει.

Ψεκάστε και σκουπίστε τον πάγκο και τον καθρέφτη.

Τακτοποιήστε τα είδη προσωπικής περιποίησης.

Τρίψτε τη λεκάνη και τραβήξτε το καζανάκι.

Ένα γρήγορο πέρασμα στην ντουζιέρα και το πάτωμα.

Είσοδος σπιτιού (5 λεπτά)

Τακτοποιήστε τα παπούτσια στη θέση τους.

Κρεμάστε τσάντες και παλτό.

Απομακρύνετε την ακαταστασία από τις επιφάνειες.

Ένα γρήγορο ξεσκόνισμα και σκούπισμα.

Αν αποφασίσετε να υιοθετήσετε αυτό το πρόγραμμα καθαριότητας ή να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, έχετε κατά νου ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες δουλειές, όπως η αλλαγή σεντονιών, το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα και το πλυντήριο. Ωστόσο, ακόμα και αν επιλέξετε να κάνετε αυτές τις εργασίες το Σαββατοκύριακο, θα σας πάρει σημαντικά λιγότερο χρόνο από ό,τι συνήθως.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τις συμβουλές, με πολλούς να δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να εντάξουν αυτή τη ρουτίνα στην ζωή τους για να μειώσουν τις δουλειές τα Σαββατοκύριακα.

«Τα 15 λεπτά ακούγονται πολύ καλύτερα από τις τέσσερις ώρες. Ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε», σχολίασε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Κάθε φορά που καθαρίζω το σπίτι (μία φορά την εβδομάδα), είναι μια τόσο δύσκολη δουλειά που διαρκεί όλη μέρα και την τρέμω. Το να καθαρίζεις ένα δωμάτιο την ημέρα είναι πολύ πιο έξυπνο». Ενώ ένας τρίτος χρήστης έγραψε: «Νομίζω θα το δοκιμάσω. Μεταξύ καθαριότητας, πλυντηρίων, σούπερ μάρκετ και προετοιμασίας γευμάτων, οι Κυριακές μου κάθε άλλο παρά χαλαρωτικές είναι».