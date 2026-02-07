Σταματήστε να σπαταλάτε τα Σαββατοκύριακα στον καθαρισμό του σπιτιού: Η μέθοδος των 15 λεπτών που θα σας λύσει τα χέρια

Σύνοψη από το

  • Ένας χρήστης των social media μοιράστηκε μια «πανέξυπνη» μέθοδο, αντικαθιστώντας τις ώρες καθαρισμού του Σαββατοκύριακου με μόλις 15 λεπτά καθημερινά. Αυτό επιτρέπει την απόλαυση του ελεύθερου χρόνου χωρίς το άγχος των οικιακών εργασιών.
  • Το πρόγραμμα των 15 λεπτών επικεντρώνεται καθημερινά σε χώρους υψηλής κίνησης, όπως η κουζίνα (6 λεπτά), το μπάνιο (4 λεπτά) και η είσοδος (5 λεπτά). Στόχος είναι η διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας με ελάχιστο κόπο.
  • Η μέθοδος έχει προκαλέσει ενθουσιώδεις αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι θα την εντάξουν στη ζωή τους. Ένας σχολιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα 15 λεπτά ακούγονται πολύ καλύτερα από τις τέσσερις ώρες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Σταματήστε να σπαταλάτε τα Σαββατοκύριακα στον καθαρισμό του σπιτιού: Η μέθοδος των 15 λεπτών που θα σας λύσει τα χέρια
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Η διατήρηση ενός καθαρού και οργανωμένου σπιτιού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η προετοιμασία των γευμάτων και οι καθημερινές υποχρεώσεις μάς αφήνουν ελάχιστο χρόνο για τις δραστηριότητες που πραγματικά απολαμβάνουμε το Σαββατοκύριακο, κάτι που τελικά επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Ένας χρήστης των social media μοιράστηκε μια “πανέξυπνη” μέθοδο μπορεί να σας χαρίσει τον ελεύθερο χρόνο που τόσο στερείστε.

Καθαρό σπίτι κάθε μέρα: 5 απλές δουλειές για να απαλλαγείτε από την ακαταστασία, σύμφωνα με ειδικό

15 λεπτά την ημέρα αντί για 4 ώρες το Σάββατο

Σε μια ανάρτηση στο φόρουμ “Cleaning Tips” του Reddit, ένας χρήστης αποκάλυψε πώς καταφέρνει να διατηρεί το σπίτι του πιο τακτοποιημένο, αντικαθιστώντας τις τέσσερις ώρες που αφιέρωνε το Σάββατο με 15λεπτα καθημερινού καθαρισμού.

«Αντικατέστησα το τετράωρο καθάρισμα του Σαββάτου με 15 λεπτά τις καθημερινές και το σπίτι μου είναι πιο καθαρό. Για χρόνια ξόδευα ολόκληρα αφιέρωνα τα Σαββατοκύριακα στην γενική καθαριότητα. Μετά, το έσπασα σε 15λεπτα καθημερινά εστιάζοντας σε σημεία υψηλής κίνησης: κουζίνα, μπάνιο, είσοδος. Αυτό ήταν όλο».

Καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι: Το κόλπο των 5 λεπτών που μπορεί να βάλει τέλος στην ακαταστασία

Αυτή η μέθοδος όχι μόνο εμποδίζει την ακαταστασία, αλλά σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το Σαββατοκύριακο χωρίς το άγχος των εργασιών καθαρισμού. Ο χρήστης του Reddit εξήγησε ότι εστιάζει καθημερινά στους βασικούς χώρους, ενώ περιοχές όπως τα παράθυρα ή ο ξενώνας τα αφήνει και τα καθαρίζει όταν υπάρχει επιπλέον χρόνος.

Το πλήρες πρόγραμμα καθαριότητας 15 λεπτών

Κουζίνα (6 λεπτά)

  • Αδειάστε τους πάγκους από περιττά αντικείμενα.
  • Ψεκάστε τις επιφάνειες με καθαριστικό.
  • Πλύντε τα πιάτα ή γεμίστε το πλυντήριο πιάτων.
  • Σκουπίστε πάγκους, εστίες και νεροχύτη.
  • Ένα γρήγορο σκούπισμα στο πάτωμα.

Μπάνιο (4 λεπτά)

  • Βάλτε καθαριστικό στη λεκάνη και αφήστε το να δράσει.
  • Ψεκάστε και σκουπίστε τον πάγκο και τον καθρέφτη.
  • Τακτοποιήστε τα είδη προσωπικής περιποίησης.
  • Τρίψτε τη λεκάνη και τραβήξτε το καζανάκι.
  • Ένα γρήγορο πέρασμα στην ντουζιέρα και το πάτωμα.

Είσοδος σπιτιού (5 λεπτά)

Τακτοποιήστε τα παπούτσια στη θέση τους.
Κρεμάστε τσάντες και παλτό.
Απομακρύνετε την ακαταστασία από τις επιφάνειες.
Ένα γρήγορο ξεσκόνισμα και σκούπισμα.

Αν αποφασίσετε να υιοθετήσετε αυτό το πρόγραμμα καθαριότητας ή να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, έχετε κατά νου ότι θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες δουλειές, όπως η αλλαγή σεντονιών, το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα και το πλυντήριο. Ωστόσο, ακόμα και αν επιλέξετε να κάνετε αυτές τις εργασίες το Σαββατοκύριακο, θα σας πάρει σημαντικά λιγότερο χρόνο από ό,τι συνήθως.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τις συμβουλές, με πολλούς να δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να εντάξουν αυτή τη ρουτίνα στην ζωή τους για να μειώσουν τις δουλειές τα Σαββατοκύριακα.

«Τα 15 λεπτά ακούγονται πολύ καλύτερα από τις τέσσερις ώρες. Ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε», σχολίασε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Κάθε φορά που καθαρίζω το σπίτι (μία φορά την εβδομάδα), είναι μια τόσο δύσκολη δουλειά που διαρκεί όλη μέρα και την τρέμω. Το να καθαρίζεις ένα δωμάτιο την ημέρα είναι πολύ πιο έξυπνο». Ενώ ένας τρίτος χρήστης έγραψε: «Νομίζω θα το δοκιμάσω. Μεταξύ καθαριότητας, πλυντηρίων, σούπερ μάρκετ και προετοιμασίας γευμάτων, οι Κυριακές μου κάθε άλλο παρά χαλαρωτικές είναι».

I replaced my 4-hour Saturday cleaning with 15 minutes daily and my house is cleaner
byu/East-Struggle4386 inCleaningTips

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:00 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στις σχέσεις τους από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου – Ο Κρόνος στον Κριό φέρνει ανατροπές

Η εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τον ζωδιακ...
10:28 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ημέρα δύναμης για 4 ζώδια – «Σπάνε τα δεσμά και αλλάζουν τη ζωή τους»

Η Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 αποτελεί μια κομβική ημερομηνία για το ζωδιακό κύκλο και ιδίως γι...
09:07 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Οι γονείς του αποκάλυψαν στην αδελφή του ότι γεννήθηκε από «ατύχημα» – «Πάγωσε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση στο πρόσωπό της»

Θα μπορούσατε να φανταστείτε πώς θα νιώθατε αν οι γονείς σας, σας αποκάλυπταν ότι δεν ήθελαν ν...
06:15 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τo καπάκι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα

Αυτή η έξυπνη οπτική ψευδαίσθηση δείχνει μία εικόνα από ένα χιονισμένο τοπίο. Μόνο άτομα με πρ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα