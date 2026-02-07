Γιάννης Στάνκογλου: Γιατί δεν είδε τον «Καποδίστρια»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Στάνκογλου εξέφρασε την άποψή του για τον Γιάννη Σμαραγδή, δηλώνοντας ότι «δεν μου αρέσει σαν σκηνοθέτης» και πως δεν έχει δει ακόμα τον «Καποδίστρια».
  • Ο ηθοποιός τόνισε ότι έχει δει πολλές ταινίες του Σμαραγδή στην τηλεόραση, χαρακτηρίζοντάς τες ως «ηθογραφία» και «ένα σινεμά που εμένα δεν μου αρέσει».
  • Σχετικά με τον ντόρο γύρω από τον «Καποδίστρια», ο Στάνκογλου ανέφερε πως «έγινε ντόρος γιατί είναι ο “Καποδίστριας”, και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι του αν θα πάρει λεφτά ή δεν θα πάρει λεφτά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου

Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη τον Δεκέμβριο. Αναμφίβολα, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας προσελκύσει στους κινηματογράφους εκατοντάδες χιλιάδες θεατές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αρέσει σε όλους, καθώς από την πρώτη στιγμή τόσο ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος όσο και το ίδιο το φιλμ, έχουν δεχτεί και αρνητικές κριτικές.

Ο Γιάννης Στάνκογλου έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, και εκεί εξέφρασε τη δική του άποψη για τον Γιάννη Σμαραγδή και την ταινία.

«Είναι ένα σινεμά που εμένα δεν μου αρέσει»

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει τη δική του πορεία στον χώρο της υποκριτικής, σε ερώτηση που δέχτηκε για τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, ανέφερε ότι: «Όχι, δεν είδα τον “Καποδίστρια”. Θα τον δω στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, αλλά τις έχω δει στην τηλεόραση, και είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει».

«Είναι θετικό ότι οι θεατές πήγαν ξανά στις αίθουσες, αλλά δεν έχουν πάει μόνο για τον “Καποδίστρια”, έχουν πάει και για άλλους λόγους στις αίθουσες αλλά δεν έχει γίνει τόσος ντόρος.

Έγινε ντόρος γιατί είναι ο “Καποδίστριας”, και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι του αν θα πάρει λεφτά ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο “Καποδίστριας” θα έπρεπε να έχει γίνει με πολύ άλλο μπάτζετ, και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά, αλλά είναι ένα σινεμά που εμένα δεν μου αρέσει», συνέχισε.

