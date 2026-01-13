Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν την ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία, ας με έπαιρνε ένα τηλέφωνο»

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη. Η γνωστή YouTuber ρωτήθηκε για την παρεξήγηση ανάμεσα στην ίδια και στην Κατερίνα Καινούργιου και εμφανώς ενοχλημένη ξεκαθάρισε τη θέση της.

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα κοιτώντας όλους σας στα μάτια. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow. Πέρασαν 3 μήνες και όπου βρισκόμουν με ρωτούσαν για αυτό και απαντούσα “αφήστε το”, “εντάξει, όλα καλά”» ανέφερε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

«Στο πλαίσιο του challenge με τον Fipster και για να ξεκαθαρίσει το τοπίο μίλησα για αυτό το σκηνικό. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου», συμπλήρωσε.

«Θέλω να είναι πολύ καλά, να πάνε όλα μια χαρά. Δεν ήταν μια προσωπική επίθεση, μίλησα για όλη την ομάδα της. Ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει με την ίσως όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Άκουσα που είπε ότι θα προτιμούσε να την είχα πάρει ένα τηλέφωνο. Αντιστοίχως, αν κι εκείνη ενοχλήθηκε, θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο κι όχι να βγει στον αέρα», σημείωσε η Μαίρη Συνατσάκη εμφανώς ενοχλημένη.

«Μου φαινόταν πολύ άσχημο δύο μήνες να απαντάω για αυτό. Τώρα θα την κάνω follow, δεν υπάρχει κανένας λόγος» κατέληξε.