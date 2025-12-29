Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – «Ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά»

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στο podcast του Fipster και αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος”» ανέφερε η Μαίρη Συνατσάκη, με το απόσπασμα να δημοσιεύεται στο Instagram.

«Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο: