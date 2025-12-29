Κόσοβο: Θρίαμβος του Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Πιθανός ο σχηματισμός κυβέρνησης

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κόσοβο, εκλογές
πηγή: EPA/GEORGI LICOVSKI

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) του Άλμπιν Κούρτι απέσπασε άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στο Κόσοβο και έχει μεγάλες πιθανότητες να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων το LVV λαμβάνει το 49,83% των ψήφων. Σε σύγκριση με τις εκλογές του Φεβρουαρίου το κόμμα του Κούρτι αύξησε το ποσοστό του κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες.

Το ποσοστό αυτό εξασφαλίζει στο κίνημα «Αυτοδιάθεση» 57-58 έδρες στη βουλή, επί συνόλου 120 εδρών. Ο Κούρτι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση με την υποστήριξη μικρού αριθμού βουλευτών, ενδεχομένως από μειονοτικά, μη σερβικά κόμματα.

Αυτό συνέβη και το 2021 όταν το κόμμα του στις βουλευτικές εκλογές έλαβε ανάλογο ποσοστό ψήφων (49,95% – 58 έδρες).

Ο ‘Αλμπιν Κούρτι στις πρώτες του δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής χαρακτήρισε ιστορική τη νίκη του κόμματος του και ανήγγειλε ότι θα αναζητήσει συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης στα μειονοτικά κόμματα.

«Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη νίκη πολιτικού κόμματος στην ιστορία της χώρας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να προχωρήσουμε, χωρίς καθυστέρηση. […] Περιμένουμε το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΕ αξίας 880 εκατομμυρίων ευρώ και τρεις συμφωνίες με την Παγκόσμια Τράπεζα αξίας 120 εκατομμυρίων. Έτσι θα φτάσει στη χώρα πάνω από ένα δισεκατομμύριο » δήλωσε ο Κούρτι.

Στις εκλογές της Κυριακής το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK) ήρθε δεύτερο με 21,07%, ενώ η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) έλαβε το 13,85% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου (ΑΑΚ) το 5,83%. Με 10 βουλευτές θα εκπροσωπηθούν στη βουλή οι Σέρβοι και το ίδιο αριθμό βουλευτών θα έχουν και οι υπόλοιπες εθνικές μειονότητες.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα σημάνει το τέλος της πολιτικής κρίσης στο Κόσοβο που διαρκεί περίπου δέκα μήνες, από τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου μετά τις οποίες δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

