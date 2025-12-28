Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος με βάση τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα

Πηγή: ΕΡΑ

Το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι καταγράφει ξεκάθαρο προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν σήμερα στο Κόσοβο, αλλά δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο.

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση»(LVV) του Κούρτι, που κυβερνάει από το 2021, προηγείται με 47,12% των ψήφων με καταμετρημένο το 22% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Φαίνεται απίθανο να εξασφαλίσει τις 61 έδρες στη βουλή των 120 εδρών που χρειάζεται για να κυβερνήσει μόνο του.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Οι προηγούμενες εκλογές, στις 9 Φεβρουαρίου, δεν ανέδειξαν κυβέρνηση και έτσι για δέκα μήνες περίπου την εξουσία ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μήνες ατελέσφορων συνομιλιών για συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού ώθησαν την πρόεδρο της χώρας Βιόσα Οσμάνι να διαλύσει το κοινοβούλιο τον Νοέμβριο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Η βούληση των πολιτών βρίσκεται τώρα στις κάλπες. Η διατήρηση αυτής της βούλησης είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο Κούρτι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη δημοσίευση των exit polls.

Τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) και Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), λαμβάνουν το 22% και το 15,6% των ψήφων αντίστοιχα, σύμφωνα με exit polls.

