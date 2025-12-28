Βαρδούσια: «Ήταν μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» λέει διασώστης της ΕΜΑΚ

  • Το βράδυ του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, με τον διασώστη της 8ης ΕΜΑΚ, Πασχάλη Δρούμπουρα, να την χαρακτηρίζει «δύσκολη επιχείρηση, γιατί είχε άτυχη κατάληξη».
  • Ο κ. Δρούμπουρας ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της επιχείρησης ήταν πολύ ευνοϊκές, βοηθώντας το πλήρωμα του ελικοπτέρου, ωστόσο κατέστησε σαφές πως ήταν χιονοστιβάδα αυτή που προκάλεσε την τραγωδία.
  • Ο διασώστης υπογράμμισε την ανάγκη για προσοχή και γνώσεις κατά την ανάβαση στα βουνά, τονίζοντας ότι «αν δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία, υπάρχουν οι επαγγελματίες» οδηγοί βουνού για ασφαλή συνοδεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βαρδούσια Όρη, ορειβάτες, Φωκίδα, νεκροί, χιονοστιβάδα

Το βράδυ του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη. Οι συγγενείς τους βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Βαρδούσια: Σήμερα η διακομιδή των 4 ορειβατών στην Αθήνα για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης – Τι λέει ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης 

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Πασχάλης Δρούμπουρας διασώστης της 8ης ΕΜΑΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της επιχείρησης που στήθηκε στο βουνό. Αφού πρώτα έδωσε τα συλλυπητήριά του για τους ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους, στη συνέχεια είπε:

«Ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, γιατί είχε άτυχη κατάληξη, Οι ομάδες που συμμετείχαν την 1η μέρα στην αναζήτηση, ήταν 4 διαφορετικές ΕΜΑΚ. Υπήρχαν αρκετοί εθελοντές και σε συνεργασία, όλοι μαζί σαν μια ομάδα και με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να βρουν τις σορούς. Κινήθηκαν όπως έπρεπε να κινηθούν.

Από κει και πέρα, την ημέρα της επιχείρησης οι συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές, ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, είχε ηλιοφάνεια, δεν υπήρχε νέφωση, δεν υπήρχε άνεμος και είχε άπνοια. Αυτά, βοήθησαν το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχείρησε για την απομάκρυνση των σορών».

Ο κ. Δρούμπουρας στη συνέχεια κατέστησε σαφές πως ήταν χιονοστιβάδα αυτή που προκάλεσε την τραγωδία και τόνισε πως αρκετοί νομίζουν πως τα ελληνικά βουνά δεν έχουν τέτοιου είδους επικινδυνότητα.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα, πρέπει να υπάρχει προσοχή για όσους ανεβαίνουν στο βουνό. Πρέπει ο κόσμος να βγαίνει να θαυμάζει την ελληνική φύση αλλά πρέπει να το κάνει με ασφάλεια. Να έχει κάποιες γνώσεις. Κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία, υπάρχουν οι επαγγελματίες. Υπάρχουν οι οδηγοί βουνού που μπορούν να συνοδεύσουν τους ανθρώπους με ασφάλεια να απολαύσουν τη φύση μας. Από κει και πέρα πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί».

