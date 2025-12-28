Βαρδούσια: «Ήταν μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» λέει διασώστης της ΕΜΑΚ

Το βράδυ του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη. Οι συγγενείς τους βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Πασχάλης Δρούμπουρας διασώστης της 8ης ΕΜΑΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της επιχείρησης που στήθηκε στο βουνό. Αφού πρώτα έδωσε τα συλλυπητήριά του για τους ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους, στη συνέχεια είπε:

«Ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, γιατί είχε άτυχη κατάληξη, Οι ομάδες που συμμετείχαν την 1η μέρα στην αναζήτηση, ήταν 4 διαφορετικές ΕΜΑΚ. Υπήρχαν αρκετοί εθελοντές και σε συνεργασία, όλοι μαζί σαν μια ομάδα και με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να βρουν τις σορούς. Κινήθηκαν όπως έπρεπε να κινηθούν.

Από κει και πέρα, την ημέρα της επιχείρησης οι συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές, ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, είχε ηλιοφάνεια, δεν υπήρχε νέφωση, δεν υπήρχε άνεμος και είχε άπνοια. Αυτά, βοήθησαν το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχείρησε για την απομάκρυνση των σορών».

Ο κ. Δρούμπουρας στη συνέχεια κατέστησε σαφές πως ήταν χιονοστιβάδα αυτή που προκάλεσε την τραγωδία και τόνισε πως αρκετοί νομίζουν πως τα ελληνικά βουνά δεν έχουν τέτοιου είδους επικινδυνότητα.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα, πρέπει να υπάρχει προσοχή για όσους ανεβαίνουν στο βουνό. Πρέπει ο κόσμος να βγαίνει να θαυμάζει την ελληνική φύση αλλά πρέπει να το κάνει με ασφάλεια. Να έχει κάποιες γνώσεις. Κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία, υπάρχουν οι επαγγελματίες. Υπάρχουν οι οδηγοί βουνού που μπορούν να συνοδεύσουν τους ανθρώπους με ασφάλεια να απολαύσουν τη φύση μας. Από κει και πέρα πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί».