ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα να τραυματιστεί σοβαρά.
Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα προς το έδαφος.
🇺🇸:A helicopter loses control, spinning violently before crashing in Hammonton, New Jersey. pic.twitter.com/koadfAnqka
Σύμφωνα με την FAA, μόνο οι πιλότοι των αεροσκαφών βρίσκονταν μέσα σε κάθε ελικόπτερο. Ο ένας πιλότος σκοτώθηκε και ο άλλος μεταφέρθηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο.
#WATCH : First image from the crash site show the wreckage of one helicopter involved in the accident in Hammonton. Officials are yet to release further details.#Hammonton #NewJersey #HelicopterCrash #Crash #Helicopter #Aviation #USA #UnitedStates pic.twitter.com/dDnpsaqH5d
Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.
BREAKING: Two helicopters collided and crashed in southern New Jersey, killing one person and sending another to the hospital with life-threatening injuries. pic.twitter.com/4yzKiwLSEg
