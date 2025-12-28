Ελένη Παπαδοπούλου: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι

Σύνοψη από το

  • Την Τρίτη (30/12) απολογείται ο 60χρονος γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι.
  • Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ. Ο δράστης φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά, την έπνιξε και την πυρπόλησε.
  • Η Ελένη Παπαδοπούλου είχε βρεθεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022, με τον γιο της να προσπαθεί επί 4 χρόνια να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελένη Παπαδοπούλου: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι

Την Τρίτη (30/12) απολογείται ο 60χρονος γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Ο ίδιος, φαίνεται πως σχεδίασε και διέπραξε το έγκλημα λόγω μεγάλων χρεών που είχε, τα οποία υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι. Ο 60χρονος γιος της επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να παρουσιάσει το περιστατικό ως δυστύχημα.

Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου δεν πήγε καν στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Ακίνητα: Έρχεται πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση με «κρυφές μισθώσεις» – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία και ποιους αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές – Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:07 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3007 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (28/12). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:44 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Έγιναν απεγκλωβισμοί – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε ένα ηλικιωμ...
21:26 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Μεθυσμένος ο 50χρονος οδηγός που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε εργαζόμενο – «Γλίτωσε από θαύμα» – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση μέθης φαίνεται πως βρισκόταν ο 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου, που «καρφώθηκε» πάνω ...
21:09 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Κατάκοιτη και με σοβαρά προβλήματα υγείας η 66χρονη που την μαχαίρωσε ο σύζυγός της – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, η 67χρονη γυναίκα, την οποία μαχαί...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα