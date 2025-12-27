Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ούτε στην κηδεία της μητέρας του είχε πάει ο 60χρονος γιος της – Τα χρέη, το σπίτι στο Κολωνάκι και ο σχεδιασμός του εγκλήματος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κολωνάκι, χήρα, 87χρονη, φωτιά

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου από τον ίδιο της τον γιο, ο οποίος, όπως προκύπτει, δεν είχε παραστεί ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος, τότε, λόγους υγείας. Ο συλληφθείς, φαίνεται πως σχεδίασε και διέπραξε το έγκλημα λόγω μεγάλων χρεών που είχε, τα οποία υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη από τις Αρχές ο 60χρονος γιος του θύματος, μόλις βγήκε από ένα σπίτι, όπου έμενε με την σύντροφό του στον Άγιο Στέφανο. Την ίδια ημέρα ο 60χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και εμπρησμό. Ο ίδιος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (30/12).

Το ένταλμα σύλληψης

Σε βάρος του έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης η ανακρίτρια για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο και του εμπρησμού, ύστερα από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και παρέθεσαν στη δικαστική λειτουργό.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι. Ο 60χρονος γιος της επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να παρουσιάσει το περιστατικό ως δυστύχημα.

Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

 Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου δεν πήγε καν στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Γιος Ελένης Παπαδοπούλου Κολωνάκι

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες αντιβιοτικών κατά της ακμής και των λοιμώξεων

Πότε μπορεί να είναι το φούσκωμα σύμπτωμα προβλήματος στον προστάτη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με «πέναλτι»

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν στις 27 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:44 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Οδηγός οχήματος επιχείρησε να τραβήξει όπλο με σφαίρα στη θαλάμη κατά αστυνομικών που τον κάλεσαν σε έλεγχο 

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στο κέντ...
11:30 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης – 48χρονος, χωρίς δίπλωμα, πέρασε και κόκκινο

Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους...
11:22 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αττική – Ο Ευθύμης Λέκκας εξηγεί γιατί δεν φταίει μόνο η ποσότητα της βροχής

Οι έντονες πλημμυρικές εικόνες που καταγράφονται στην Αττική μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις δεν...
10:56 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: Κινητική και νοητική αναπηρία αντιμετώπιζε ο 7χρονος – Δηλητηριάστηκε από μονοξείδιο του άνθρακα και κατέληξε συνεπεία εγκαυμάτων 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη χθεσινή τραγωδία στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα