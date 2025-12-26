Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της

Για περισσότερα από τρία χρόνια, θεωρούνταν πως η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, αποκοιμήθηκε με ένα αναμμένο τσιγάρο, και έχασε την ζωή της από ατύχημα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, πως ο ίδιος της ο γιος, που όλο αυτό το διάστημα έπαιζε θέατρο, είναι εκείνος που -όπως προέκυψε από τις έρευνες της ΕΛΑΣ- την νάρκωσε και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι για να καλύψει τα ίχνη του.

Ήταν 29 Ιανουαρίου του 2022, όταν η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της. Πίσω από την δολοφονία της, φαίνεται ότι βρίσκεται ο γιος της, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή (26/12), και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και εμπρησμό. Ο ίδιος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (30/12).

Από την πρώτη στιγμή, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο, μίας και η μητέρα του, όπως έλεγε, ήταν φανατική καπνίστρια. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ωστόσο πως η γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου δεν πήγε καν στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει. «Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλ, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του.

Τα στοιχεία που τον «έκαψαν»

Σύμφωνα με το Mega, στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού.

Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγες ήμερες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλονταν σε αναμμένο τσιγάρο. «Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος».

Μητέρα και γιος είχαν διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος συλληφθείς είχε χρέη 400.000 ευρώ, ενώ είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να το πουλήσει.

«Κλειδί» στις έρευνες αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας».