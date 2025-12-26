Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο – Δείτε το απολαυστικό βίντεο

  Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέλαβε να κάνει μάθημα ελληνικών στον Τσικίνιο, με τον Πορτογάλο χαφ να δείχνει πως έχει μάθει ήδη αρκετές φράσεις.
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας να μετατρέπεται σε δάσκαλο, κάνοντας μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο. Το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.
  • Ο Πορτογάλος χαφ έδειξε πως μαθαίνει γρήγορα, γνωρίζοντας ήδη πολλές από τις λέξεις που προσπάθησε να του μάθει ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ο Τσικίνιο έκανε και ο ίδιος μια ερώτηση στον Ρέτσο στα ελληνικά.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέλαβε να κάνει μάθημα ελληνικών στον Τσικίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να δείχνει πως έχει μάθει ήδη αρκετές φράσεις.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο να μετατρέπεται σε δάσκαλο και κάνοντας μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ έδειξε πως μαθαίνει γρήγορα, ενώ αρκετές από τις λέξεις ή φράσεις τις οποίες προσπάθησε να του μάθει ο αμυντικός της ομάδας του Πειραιά τις ήξερε ήδη.

Τέλος ο Τσικίνιο έκανε και εκείνος μια ερώτηση στο Ρέτσο στα ελληνικά με τον Έλληνα διεθνή στόπερ να απαντάει στον συμπαίκτη του επίσης στη γλώσσα μας.

Δείτε το βίντεο:

