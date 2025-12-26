Την Τρίτη το ματς Μαρούσι – Παναθηναϊκός – Αναβλήθηκε λόγω 11 κρουσμάτων γρίπης Α

  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή για το ματς με το Μαρούσι, το Σάββατο 27/12, για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League.
  • Οκτώ παίκτες και τρία μέλη του επιτελείου της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α.
  • Η Τρίτη 30/12 φαντάζει ως η πιο πιθανή ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Υπενθυμίζεται πως οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό για τη Euroleague την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.
Αναβολή και επίσημα αποφασίστηκε στο Μαρούσι – Παναθηναϊκός, με την αναμέτρηση να έχει οριστεί για την Τρίτη (30/12) στις 18:30.

Οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού και τρία μέλη του επιτελείου των “πρασίνων” ταλαιπωρούνται από γρίπη Α, κάτι που οδήγησε στην αναβολή του αυριανού παιχνιδιού κόντρα στο Μαρούσι για την 12η αγωνιστική της GBL.

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

13:29 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

02:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

02:20 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

23:15 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

